LID Pressecorner

30 Jahre 1. August-Brunch: Jetzt Gastgeber werden!

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

30 Jahre 1. August-Brunch: Jetzt Gastgeber werden!

Der 1. August-Brunch feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen und sucht motivierte Gastgeberhöfe. Der Brunch ist eine ideale Plattform, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen und ihr die Schweizer Landwirtschaft näher zu bringen. Er eignet sich auch bestens, um den eigenen Direktverkauf anzukurbeln oder andere Hofangebote zu bewerben. Ein «Buurezmorge» zum Nationalfeiertag muss kein Grossanlass sein. Gerade auch kleinere Brunchs haben ihren Reiz. Melden Sie sich bis am 29. April auf www.bauernportal.ch an!

Der traditionelle 1. August-Brunch auf dem Bauernhof feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Über die Jahre hat sich der 1. August-Brunch etabliert und ist bei vielen Schweizerinnen und Schweizern nicht mehr wegzudenken. Ob erfahrener Gastgeber oder Neuling, seien Sie Teil der Jubiläumsausgabe 2022 und bieten Sie einen Brunch auf Ihrem Hof an. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie den Brunch für 30 Personen im Stöckli, für 80 Personen auf dem Vorplatz oder für 300 Personen in der Scheune anbieten. Sie gestalten den Brunch so, wie er Ihnen gefällt und wie Sie ihn am besten bewältigen können. Eins steht fest: Die Nachfrage ist gross und ohne ausreichend Brunch-Anbieter kann der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof sein Potential nicht ausschöpfen. Deshalb braucht es auch Sie!

Der Brunch ist eine ideale Gelegenheit, um der Bevölkerung einen Einblick ins Bauernleben zu gewähren, Unsicherheiten auszuräumen und den Austausch zu pflegen. Aktive Öffentlichkeitsarbeit in einem sympathischen Rahmen, bei dem die Landwirtschaft auch den grossen Wert einer hochwertigen, regionalen Produktion am konkreten Beispiel zeigen kann. Gerade in diesem Jahr, im Hinblick auf die bevorstehenden Herausforderungen, sind die Bauernfamilien als Botschafterinnen und Botschafter zentral. Nutzen deshalb auch Sie die Gelegenheit beim Schopf. Machen Sie beim Brunch mit und zeigen Ihren Gästen, wie viel Herzblut in der einheimischen Landwirtschaft und Ihren Produkten steckt! Davon profitieren nicht nur die eigene Direktvermarktung oder andere Hofangebote, sondern dank der Vertrauensbildung die Lebensmittelproduktion aus der Nähe als Ganzes.

Der Schweizer Bauernverband, die Brunch-Verantwortlichen der kantonalen Bauernverbände und die Sponsoren unterstützen Sie mit Orientierungshilfen, Checklisten und Werbematerial sowie bei der Kommunikation rund um den Anlass. Alle Dienstleistungen sind für Sie als Gastgeberhof kostenlos. Als Wertschätzung gibt es ein kleines Dankeschön für alle Brunch-Anbieter und mit etwas Glück können Sie sogar Ferien im Wert von 1500 Franken gewinnen.

Seien auch Sie ein Teil der 1. August-Brunch-Familie und schlagen Sie zusammen mit uns die Brücke zwischen Stadt und Land! Melden Sie sich am besten sofort und spätestens bis am 29. April auf www.bauernportal.ch an:

Schweizer Bauernverband, 1. August-Brunch 2022, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, E-Mail: info@brunch.ch

Schweizer Bauernverband, Mirjam Hofstetter, Co-Leiterin Kommunikation Telefon: 056 462 51 11 AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie Telefon: 021 614 04 74

Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, Responsabile per il Ticino Telefon: 091 851 90 97 www.brunch.ch / www.bauernportal.ch