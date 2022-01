LID Pressecorner

dbmilch.ch – Die neue Milchdatenplattform der Schweiz

Ein Dokument

Dbmilch.ch – Die neue Milchdatenplattform der Schweiz

Die Datenbank Milch dbmilch.ch wurde vollständig überarbeitet und wird nun mit einem neuen Erscheinungsbild und verbesserten Funktionen am 1. Februar 2022 in Betrieb genommen.

Das Loginverfahren der Datenbank Milch wird neu über www.agate.ch vorgenommen. Diese Plattform dürfte bereits allen Milchproduzenten bekannt sein, ist sie doch schon heute das Eintrittsportal für diverse Anwendungen in der Landwirtschaft wie beispielsweise die Tierverkehrsdatenbank (TVD) oder HODUFLU. Schon bisher konnten die Milchproduzenten über den Zugriff «Milchdaten» ihre Milchprüfungsergebnisse über Agate einsehen. Neu können sie über Agate direkt in die dbmilch.ch eintreten und dort beispielsweise ihre monatlichen Milchmengen und Milchprüfungsergebnisse einsehen, das Gesuch für die Zulage für Verkehrsmilch stellen, die Angaben für den «Grünen Teppich» hinterlegen und noch vieles mehr. Der Link «Milchdaten» wird im Sommer 2022 von der Benutzeroberfläche verschwinden.

Für die Milchverwerter werden ebenfalls verbesserte Funktionen angeboten. Jeder Milchverwerter kann die zugekauften, verarbeiteten oder verkauften Milchmengen online erfassen. Die TSM Treuhand GmbH (TSM) verarbeitet nach Erhalt diese Daten und leitet sie dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) weiter. Basierend auf diesen, zahlt das BLW die Zulagen an die entsprechenden Milchproduzenten und Milchverwerter aus. Das Labelmodul wurde bisher auf Stufe Milchproduktion angeboten und wird neu auf Stufe der Milchverwertung ausgeweitet. Dies ermöglicht den Labelorganisationen bisher selbst vorgenommene Arbeiten an die dbmilch.ch abzugeben und so qualitativ verbesserte Daten zum Beispiel für die Berechnung von Produktionsprognosen zu verwenden.

Ebenfalls erstellt die TSM die Monats- und Jahresstatistiken über den Schweizer Milchmarkt.

Die TSM wird in den nächsten Monaten weitere privatrechtliche Module der dbmilch.ch modernisieren und neu zur Verfügung stellen. Darunter das Milchgeldabrechnungsprogramm dbmilch.cash.

Mit den technischen Fortschritten wird die TSM in Zukunft Interessierten neue Dienstleistungen anbieten können. Wir sind überzeugt, mit dbmilch.ch allen Beteiligten der Milchbranche ein effizientes Instrument zur Verfügung zu stellen, welches die administrativen Arbeiten möglichst vereinfachen und vor allem hoch qualitative Daten zur Verfügung stellen wird.

dbmilch.ch – Die neue Milchdatenplattform der Schweiz

dbmilch.ch wird neu über das Portal Agate erreichbar sein. Mit den technischen Fortschritten wird die TSM in Zukunft Interessierten neue Dienstleistungen anbieten können. dbmilch.ch soll allen Beteiligten der Milchbranche ein effizientes Instrument zur Verfügung zu stellen, welches die administrativen Arbeiten möglichst vereinfachen und vor allem hoch qualitative Daten zur Verfügung stellen wird.

Auskunft: Peter Althaus, Geschäftsführer TSM Tel. 058 101 80 10, peter.althaus@tsmtreuhand.ch Noémie Zink, Mitglied der Geschäftsleitung TSM Tel. 058 101 80 28, noemie.zink@tsmtreuhand.ch Kontakt: TSM Treuhand GmbH Weststrasse 10 3000 Bern 6

Tel. 058 101 80 00