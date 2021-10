Landwirtschaftlicher Informationsdienst LID

Einladung zur Medienkonferenz «Bauernfamilien: Verantwortung wahrnehmen und soziale Absicherung angehen»

Einladung zur Medienkonferenz

«Bauernfamilien: Verantwortung wahrnehmen und soziale Absicherung angehen»

Datum & Zeit: Dienstag, 12. Oktober 2021, 10.00 Uhr

(Dauer 45 Minuten)

Ort: Landwirtschaftsbetrieb von Andrea & Adrian Brügger,

Spychergasse 10, 3425 Willadingen

Es sprechen: Anne Challandes, Präsidentin Schweizerischer

Bäuerinnen- und Landfrauenverband

Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband

Andrea und Adrian Brügger, Betriebsleiterpaar & Gastgeber

Hanspeter Flückiger, Agrisano

Liebe Medienschaffende

Die soziale Sicherheit der Bäuerinnen oder Partnerinnen von Betriebsleitenden ist seit Längerem ein Thema. Denn oft sind es Frauen, welche trotz jahrelangem Mitarbeiten auf einem Bauernhof aufgrund einer Trennung oder anderen Schicksalsschlägen in Bedrängnis kommen. Doch auch für die Landwirte selbst kann ein ungenügender Schutz bei unerwarteten Ereignissen zum Verhängnis werden.

Unabhängig von der unterdessen sistierten AP 22+ nimmt die Branche das Heft nun selbst in die Hand. Dies mit dem Ziel, die soziale Absicherung in der Landwirtschaft insbesondere für Bäuerinnen mit konkreten, auf die jeweilige Situation abgestimmten Lösungen zu verbessern.

An unserem Medienanlass zeigen wir auf, was es in landwirtschaftlichen Partnerschaften in Bezug auf die soziale Absicherung zu beachten gibt und wie die Bauernfamilien dazu motiviert werden sollen, sich mit der Thematik zu befassen und bei Bedarf zu handeln.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr Kommen und danken für Ihre Anmeldung bis am Montag, 11. Oktober 2021, 12.00 Uhr.

Schweizer Bauernverband, Schweizer Bäuerinnen- und Landfrauenverband, Agrisano, Prométerre

Auskünfte und Anmeldung bei:

Schweizer Bauernverband Sandra Helfenstein, Co-Leiterin Kommunikation Laurstrasse 10, 5201 Brugg Telefon: 056 462 51 21, Mobile 079 826 89 75 E-Mail: sandra.helfenstein@sbv-usp.ch

