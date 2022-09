SI Group, Inc.

DIE SI GROUP ERWEITERT IHR PORTFOLIO FÜR SCHMIERSTOFFADDITIVE UM EIN NEUES AMINISCHES ANTIOXIDANS

The Woodlands, Texas (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen erweitert seine Produktionskapazität in Indien um die Herstellung des aminischen Antioxidans ETHANOX™ 4757

SI Group, ein führendes Unternehmen für Hochleistungsadditive, gab heute bekannt, dass es seine Produktionskapazitäten erweitern wird, um mit der Herstellung des aminischen Antioxidans ETHANOX™ 4757 in seinem Werk in Rasal, Indien, zu beginnen. ETHANOX™ 4757 ist ein primäres Antioxidationsmittel aus octyliertem-butyliertem Diphenylamin, das in Schmiermitteln, Fetten sowie in Automobil- und industriellen Wärmeübertragungsflüssigkeiten benutzt wird. Kommerzielles Material wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 verfügbar sein und die Verfügbarkeit dieser kritischen Chemikalie um mehrere Tausend Tonnen erhöhen.

Erfahren Sie mehr über das aminische Antioxidans ETHANOX™ 4757 auf www.siigroup.com.

Dieses neue Produkt ergänzt das bestehende Angebot an Antioxidantien für Schmierstoffe der SI Group und wird das Produktangebot für Schmierstoffkunden stärken. Das aminische Antioxidans ETHANOX™ 4757 wurde entwickelt, um die Lebensdauer von Schmierstoffen zu verlängern und ist ein entscheidender Bestandteil von Additivpaketen. „SI Group ist seit Jahrzehnten ein führender Anbieter von phenolischen Antioxidantien, und wir freuen uns, unser Portfolio um aminische Antioxidantien zu erweitern. Durch unsere Rückwärtsintegration wird die SI Group in der Lage sein, unseren Kunden zusätzliche Versorgungssicherheit für dieses Schlüsselmaterial zu bieten", sagte Stuart McTavish, Market Development Manager - Fuel and Lubricant Additives bei der SI Group.

Die SI Group schafft durch ihre Angebote weiterhin Mehrwert für ihre Schmierstoffkunden. „Wir engagieren uns für den Schmierstoffmarkt und liefern Lösungen, die den Anforderungen der Branche entsprechen. Aminische Antioxidantien sind für Schmierstoffadditivpakete von entscheidender Bedeutung. Von der Erweiterung der Kapazität in dieser Schlüsselregion werden unsere Kunden auf der ganzen Welt profitieren", sagte Chuck Reardon, VP - Industrial Solutions bei der SI Group.

Die SI Group vermarktet ihr antioxidatives Kraftstoff- und Schmierstoffportfolio unter dem Markennamen ETHANOX™. Das Antioxidans ETHANOX™ 4757 kann in einer Vielzahl von Schmierstoffanwendungen in der Industrie, bei Fetten und im Transportwesen eingesetzt werden.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung zahlreicher Industrie- und Konsumgüter in den Bereichen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraft- und Schmierstoffe, Ölfelder und Pharmazeutika unerlässlich. Die SI Group verfügt über 20 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die mit ca. 2.000 Mitarbeitern Kunden in 80 Ländern weltweit bedienen. Im Jahr 2021 wurde SI Group von EcoVadis mit dem Gold Award für soziale Verantwortung ausgezeichnet und gehört zu den besten fünf Prozent von mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group ist innovativ und treibt Veränderungen voran, um Werte zu schaffen, mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siigroup.com.

