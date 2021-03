Adecco Group

Mit proaktivem Testen aus dem Lockdown

MiSANTO und die Adecco Gruppe Schweiz unterstützen Unternehmen in ihrer Teststrategie

Zürich, 15. März 2021 – Die Adecco Gruppe Schweiz und MiSANTO spannen zusammen, um Unternehmen bei ihrem Weg aus der Corona-Krise zu unterstützen. Beide in ihrem Fachbereich marktführenden Firmen möchten eine proaktive Rolle in der Eindämmung des Coronavirus übernehmen. Hierbei setzen sie auf eine innovative Teststrategie, unterstützt durch modernste Technologien.

Die COVID-19 Pandemie lastet immer noch schwer auf der Schweiz, auch wenn Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist. Der Weg aus der Krise bleibt eine Geduldsprobe. Die Adecco Gruppe Schweiz, Marktführer im Bereich Human Resources und MiSANTO, ein innovatives Thurgauer Gesundheitsunternehmen, welches mit dem Swiss Tele-Health Center über das europaweit erste auf COVID-19 spezialisierte telemedizinische Zentrum verfügt, bieten nun gemeinsam eine Lösung zur Bekämpfung der Gesundheitskrise. Durch proaktives, systematisches Testen, beispielsweise der Belegschaft von Unternehmen, kann die Ausbreitung der Pandemie besser kontrolliert und lang vermisste soziale Bedürfnisse und Freiheiten schneller zurückgewonnen werden.

«Ich bin überzeugt, dass eine systematische, breit angelegte Teststrategie es uns als Schweiz erlauben wird, schneller aus der aktuellen Krise zu kommen,» erläutert Prof. Dr. med. Thomas Krech, CEO und Medizinischer Leiter von MiSANTO.

Proaktives, regelmässiges Testen unterbricht nicht nur Übertragungsketten, es schützt auch die eigenen Mitarbeitenden und ihre Angehörigen vor Ansteckungen. Ebenfalls wird eine konsequente Teststrategie ermöglichen, dass soziale Kontakte und spontane Begegnungen im Büro, in der Schule aber auch zu Hause wieder gepflegt werden können.

«Uns alle trifft die Krise stark und viele Mitarbeitende sind seit fast einem Jahr hauptsächlich im Home Office. Eine proaktive, systematische Teststrategie wird uns helfen, eine gewisse Freiheit wieder zu gewinnen,» so Monica Dell’Anna, CEO der Adecco Gruppe Schweiz.

Adecco Medical und MiSANTO bieten im Rahmen ihres innovativen Testkonzepts an, Mitarbeitende zu testen und einen sicheren Arbeitsplatz zu garantieren. Die Tests finden mittels Schnelltests durch geschultes medizinisches Personal von Adecco und MiSANTO vor Ort statt oder mit Spucktest von zu Hause. MiSANTO und die Adecco Gruppe Schweiz stellen dabei den reibungslosen Testablauf unter Zuhilfenahme modernster Technologien wie der MiSANTO App sicher.

«Wir erhalten von Unternehmen ausschliesslich positive Rückmeldungen, denn Testen schafft Sicherheit und Vertrauen. Und genau das brauchen wir jetzt,» erläutert Krech.

Am Freitag 12. März hat der Bund entschieden, eine proaktive Teststrategie finanziell zu unterstützen. «Es freut uns sehr, dass der Bund diesen Weg aus der Krise unterstützt. Nur mittels einer gemeinsamen Anstrengung schaffen wir es, schnell aus der Krise zu kommen. Wir sind stolz darauf, zusammen mit MiSANTO einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten,» erläutert Dell’Anna.