SAS ist Microsoft Global Independent Software Vendor Partner of the Year 2022

SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), wurde von Microsoft als "Global Independent Software Vendor Partner of the Year 2022" ausgezeichnet. Der Award würdigt herausragende Innovation bei der Umsetzung von Kundenlösungen mit dem Einsatz von Microsoft-Technologie. Besondere Erwähnung findet dabei die Unterstützung der Kunden bei der Migration auf die Analytics-Plattform SAS Viya Microsoft Azure.

"Vor zwei Jahren haben wir die strategische Partnerschaft zwischen SAS und Microsoft mit dem gemeinsamen Ziel geschlossen, unseren Kunden bessere Entscheidungen in der Cloud zu ermöglichen", erklärt Gavin Day, Senior Vice President of Corporate Programs bei SAS.

Iikka Kuosa, Senior Vice President of Products and IT bei der S-Bank in Finnland, die SAS Viya on Azure einsetzt, berichtet: "Mit SAS Viya on Azure können wir unsere Kunden noch besser unterstützen, indem wir ihnen gezieltere Angebote machen, den Service verbessern und damit die langfristige Kundenbeziehung stärken. Wir müssen Daten nutzen, um bessere Entscheidungen treffen zu können, um Beweggründe besser zu verstehen und um die sich verändernden Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen."

Für SAS ist es bereits die zweite Partnerauszeichnung innerhalb kurzer Zeit: Erst im Februar dieses Jahres erhielt der Analytics-Spezialist zusammen mit seinem Kunden Wienerberger den von Microsoft und Roland Berger vergebenen Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA). Prämiert wurde eine mit SAS auf SAS Viya on Microsoft Azure entwickelte Anwendung zur nachhaltigen Reduzierung des Energiebedarfs bei der Produktion von Ziegeln.

"Es ist mir eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2022 bekannt zu geben", so Nick Parker, Corporate Vice President of Global Partner Solutions bei Microsoft. "Diese Partner sind aus der Auswahl der Nominierten besonders hervorgestochen. Ich bin immer wieder beeindruckt von ihrem innovativen Einsatz von Microsoft-Cloud-Technologien und den damit verbundenen positiven Effekten für ihre Kunden."

Einzelheiten zu den Auszeichnungen für 2022 sind im Blog des Microsoft Partner Network zu finden: https://ots.de/A3637x.

Die vollständige Liste der Kategorien, Gewinner und Finalisten finden Sie unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.