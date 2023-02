AACSB gibt „Class of Influential Leaders" 2023 bekannt

Tampa, Florida (ots/PRNewswire) - AACSB International (AACSB) gibt bekannt, dass Präsidentin und CEO Caryn Beck-Dudley in den Ruhestand gehen will. Beck-Dudley hat die internationale Organisation seit Juni 2020 geleitet und wird bis zu ihrer Pensionierung im Mai 2023 weiterhin als Präsidentin und CEO tätig sein. „Ich bin dankbar dafür, dass ich in den vergangenen ...

mehr