Kennametal Inc.

KENNAMETAL STARTET METAL-CUTTING-ROADSHOW IN NORDAMERIKA

Pittsburgh (ots/PRNewswire)

Interaktive Tour bringt neueste Technologien direkt zu neuen und bestehenden Kunden

Mit dem Ziel, innovative Werkzeuge direkt zu den Kunden zu bringen, startet Kennametal Inc. (NYSE: KMT) eine landesweite Werkzeug-Roadshow in Nordamerika, die mehr als 20 Märkte umfasst. Die Kennametal Metal Cutting Tour bietet aktuellen und potenziellen Kunden die Gelegenheit, sich mit dem Expertenteam des Unternehmens zu treffen und innovative Lösungen kennenzulernen, die in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt und der Automobilindustrie, insbesondere bei Elektrofahrzeugen, eingesetzt werden können, um eine höhere Produktivität und Leistung zu erzielen.

„Wir sind begeistert, unseren nordamerikanischen Kunden dieses Erlebnis bieten zu können", so Sanjay Chowbey, Präsident des Metal Cutting Segments bei Kennametal. „Wir haben einen mobilen Raum geschaffen, in dem sich die Köpfe der Produktion treffen und kreativ sein können – etwas, für das wir bei Kennametal eine große Leidenschaft haben. Unser Team wird Kunden aller Größenordnungen bewährte Lösungen vorstellen und ihnen aufzeigen, wie wir ihnen helfen können, die Produktivität zu steigern und die Fertigungsleistung in ihren Betrieben zu optimieren."

Die Metal Cutting Tour präsentiert einige Kennametal-Werkzeuge, die von den Forschungs- und Entwicklungsingenieuren der NASCAR zur Entwicklung der Next-Gen-Rennwagen eingesetzt werden. Kennametal hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass es ein NASCAR Competition Partner ist und im Rahmen dieses Programms sein branchenführendes Portfolio an Präzisionszerspanungslösungen an das Motorsportunternehmen liefert.

Auf der nordamerikanischen Roadshow werden auch einige der meistverkauften Werkzeuge von Kennametal und die neuesten Produkteinführungen in den Bereichen Drehen, Fräsen, Bohren und mehr mit bewährten Lösungen für verschiedene Anwendungen und Endmärkte wie Automobil (Elektrofahrzeuge), Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, allgemeiner Maschinenbau und Energie vorgestellt. Dazu gehören Werkzeuglösungen von verschiedenen Kennametal-Produktmarken wie Kennametal®, WIDIA™ und Hanita™.

Das Erlebnis wird von einem speziell angefertigten, hochmodernen Lastwagen und Anhänger bestimmt, in den die Besucher einsteigen können, um Werkzeuge kennenzulernen und Bearbeitungs- und Anwendungsexperten von Kennametal zu treffen. Der Lkw und Anhänger werden ab Januar 2024 bei Geschäften, Messen und anderen Veranstaltungen im ganzen Land vorfahren und exklusive Werbegeschenke und Produktaktionen anbieten.

Informationen zu Kennametal Seit über 80 Jahren ist Kennametal Inc. führend in der industriellen Technologie und liefert seinen Kunden Produktivität durch Materialwissenschaft, Werkzeugbau und verschleißfeste Lösungen. Kunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Erdarbeiten, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transportwesen wenden sich an Kennametal, damit das Unternehmen ihnen hilft, mit Präzision und Effizienz zu produzieren. Jeden Tag helfen rund 8.700 Mitarbeiter Kunden in mehr als 60 Ländern, wettbewerbsfähig zu bleiben. Kennametal erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 2,1 Milliarden USD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kennametal.com. Folgen Sie @Kennametal auf Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2248134/Truck_Image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kennametal-startet-metal-cutting-roadshow-in-nordamerika-301957867.html