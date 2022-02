SUDŌ REIKO – MAKING NUNO. TEXTILE INNOVATION AUS JAPAN. Ausstellungsankündigung / Medienorientierung

Textilmuseum St.Gallen

SUDŌ REIKO – MAKING NUNO. TEXTILE INNOVATION AUS JAPAN.

Die Ausstellung «Sudō Reiko – Making NUNO» beleuchtet das Werk der renommierten japanischen Textildesignerin Sudō Reiko, deren innovative Herangehensweise die Grenzen der herkömmlichen Textilproduktion sprengt und neuen Methoden der nachhaltigen Herstellung den Weg bereitet. Zu sehen ist die Schau vom 11. März bis 18. September 2022 im Textilmuseum St.Gallen.

Sudō Reiko, ausgebildete Industriedesignerin und seit mehr als dreissig Jahren Designdirektorin der Textilfirma NUNO, verbindet in ihrer Arbeit traditionelles japanisches Handwerk mit neuen Technologien und ungewöhnlichen Materialien. Sie kombiniert so unterschiedliche Rohstoffe wie Abfallprodukte der Seidenherstellung, handgeschöpftes Papier, Nylonband oder Thermoplastik. Ein besonderes Augenmerk legt die Designerin auf die Nachhaltigkeit von Materialien und Verfahren, auf regionale Wertschöpfung und die Bewahrung althergebrachter Handwerkskunst.

In der Ausstellung «Sudō Reiko – Making NUNO» erwarten den Besucher fünf grossformatige Installationen, die den komplexen Herstellungsprozess der von Sudō Reiko entworfenen Stoffe vor Augen führen. Begleitend werden Zeichnungen, Skizzen, Rohmaterialien und Design-Prototypen gezeigt.

Die Auseinandersetzung mit dem Werk der japanischen Textildesignerin offenbart, dass Innovation und Kreativität die Nachhaltigkeit der globalen Textilproduktion vorantreiben können. Entwürfe von Sudō Reiko finden sich in internationalen Museen wie dem MoMA in New York und dem Victoria & Albert Museum in London.

Eine Ausstellung des CHAT (Centre for Heritage, Art and Textiles), Hong Kong in Zusammenarbeit mit dem Japan House London.

Anlässlich der Ausstellungseröffnung laden wir Sie am Donnerstag, 10.3.2022 um 10 Uhr zur Medienorientierung in das Textilmuseum St.Gallen ein.

Textilmuseum St. Gallen
Vadianstrasse 2
9000 St. Gallen
Schweiz