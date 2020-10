Debrunner Acifer AG

Debrunner Acifer sponsert Schrauben für Kinderbaustelle

St. Gallen (ots)

Die Kinderbaustelle "Hämmerplatz" in Emmen LU bietet Kindern die Möglichkeit, ihre Kreativität bei handwerklichen Tätigkeiten auszuschöpfen. Debrunner Acifer unterstützt das Projekt mit Befestigungstechnik.

In Emmen LU dürfen Kinder ab der ersten Klasse auf der Kinderbaustelle "Hämmerplatz" ihren Bewegungs- und Entdeckerdrang ausleben. Beim gemeinsamen Gestalten und Bauen finden sie auf rund 1000 m2 Freude am Handwerk, machen etwas gemeinsam, sind draussen und lernen, einander zu helfen. Die beliebtesten Aktivitäten sind zu den Baumhütten hochklettern, malen, sägen, hämmern und schrauben. Ein Höhepunkt für jedes Kind ist, wenn es Schrauben mit der Bohrmaschine eindrehen darf. Die Debrunner Acifer AG hat zur Freude der Kinder Schrauben gesponsert.

Kinder gestalten und konstruieren Spieltürme

Auf dem Hämmerplatz lernen die kleinen Handwerker, wie sie die Bohrmaschine halten und die Schrauben führen müssen, um sie einzudrehen. Die Kinder, die von zwei bis vier Erwachsenen betreut werden, sind frei in ihrer Fantasie und entscheiden selbst, was sie konstruieren und wie das Objekt aussehen soll. Die Spieltürme für den Hämmerplatz beispielsweise entstehen spontan und zusammen mit den Kindern. Das Betreuungsteam erstellt das Grundgerüst - Pfosten, Balkenkonstruktionen und Verstrebungen - und die Kinder nageln und schrauben Wände, Geländer usw. daran.

Förderung der handwerklichen Fähigkeiten und Kreativität

Mit dem Sponsoring fördert Debrunner Acifer die handwerklichen Fähigkeiten der Kinder, aber auch deren Kreativität und ihr Selbstvertrauen. Die Kinderbaustelle ist Teil eines 5500 m2 grossen Themenspielplatzes mitten im dicht besiedelten Stadtgebiet von Emmen.

https://www.d-a.ch/kinderbaustelle

https://themenspielplatz-emmen.ch/haemmerplatz/

Debrunner Acifer AG

Die Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" am Markt tätig. Mit dem Bereich "Stahl & Metalle" bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich "Technische Produkte" deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.

Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.

www.d-a.ch

