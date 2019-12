Heilpraktikerschule HPS GmbH

Heilpraktikerschule Luzern: 107 Diplome in 14 Methoden

Luzern (ots)

An der Diplomfeier vom 6. Dezember 2019 sind an der Heilpraktikerschule Luzern 96 Studenten diplomiert worden: Naturheilpraktiker, Komplementär-Therapeuten und Masseure. Peter von Blarer und Hein Zalokar von der Schulleitung überreichten insgesamt 107 Diplome.

Mehr Diplome als Absolventen gab es, da einige Studenten einen Studiengang abgeschlossen haben und somit zugleich eine oder mehrere Fachausbildungen: Fachausbildungen sind in dem modularen Ausbildungssystem Teil der Studiengänge.

Für viele Studenten ist das Diplom ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum eidgenössischen Diplom oder Fachausweis. Sie bereiten sich nun auf die Höhere Fachprüfung respektive auf die Berufsprüfung vor.

96 Studenten erhalten ihr Diplom

In den Methoden der Alternativmedizin gab es 30 Diplome:

- vier in Traditioneller Europäischer Naturheilkunde TEN - vier Ernährungscoach-Diplome - 22 Diplome in Traditioneller Chinesischen Medizin TCM: in Akupunktur, Arzneitherapie, Diätetik West-TCM, Phytotherapie West-TCM und TuiNa

In der Komplementärtherapie gab es 18 Diplome:

- zehn in Craniosacral-Therapie - drei in Kinesiologie - fünf in Shiatsu

Weiter gab es 59 Diplome der Massage-Praktiken:

- 26 in Klassischer Massage - drei in Bindegewebs-Massage - eins in manueller Lymphdrainage - 29 in Fussreflexzonen-Therapie

Schlussworte von Studenten

Zehn Absolventen schreiben in einem persönlichen Schlusswort, weshalb sie sich für eine neue Ausbildung entschieden haben: http://ots.ch/cvukEI

In seiner Rede erzählte Peter von Blarer den Absolventen, die von ihren Kindern und Angehörigen begleitet wurden, eine Anekdote: «Ein Reiter entdeckt ein Pferd, dass sich offensichtlich verlaufen hat. Beherzt schwingt er sich auf dessen Rücken und reitet los. Nach einem langen Ritt erreichen sie einen Hof, auf dem der Ausreisser bereits vermisst wurde. 'Woher haben Sie gewusst, wo das Pferd hingehört und wie haben Sie den Weg zu uns gefunden?', fragen die Besitzer. 'Den Weg kennt das Pferd. Ich habe es nur angetrieben und am Wegrand nur kurz fressen lassen.' So beherzt, sagt Peter von Blarer, hätten sich auch die Studenten auf ihren Weg gemacht. 'Und auch wenn ihr euer Ziel nicht von Anfang an gekannt habt, ihr habt den Mut bewiesen, euch darauf einzulassen.'»

Über die Heilpraktikerschule Luzern

Die Heilpraktikerschule Luzern wurde 1985 von Ulrike von Blarer als Shiatsu-Schule gegründet. Damals noch im Privathaushalt, ist die Schule stetig gewachsen. Nach zwei Umzügen folgte 2015 der wohl letzte: ins eigens gebaute Schulgebäude nach Ebikon. Heute bietet der Familienbetrieb 20 Methoden an, davon führen elf akkreditierte Studiengänge zu einem eidgenössischen Abschluss.

