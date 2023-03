Huawei

Debswana und Huawei enthüllen das weltweit erste 5G-orientierte intelligente Diamantenminenprojekt

Barcelona, Spanien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire)

Auf dem MWC Barcelona 2023 haben Debswana aus Botswana und Huawei heute gemeinsam das weltweit erste 5G-Projekt für eine intelligente Diamantenmine angekündigt.

Molemisi Nelson Sechaba, Head of Information Management von Debswana, sagte, dass die von Huawei entwickelte Smart-Mine-Lösung in der Jwaneng-Diamantenmine von Debswana, die im Dezember 2021 in Betrieb genommen wurde, eingesetzt werde. Die private 4G eLTE-Netzwerklösung von Huawei bietet eine stabile Konnektivität für die Jwaneng-Mine und verbindet mehr als 260 Geräte. Dies ermöglicht die Verbindung zwischen den Produktions-, Sicherheits- und Schutzsystemen der Mine.

Sechaba betonte die Wichtigkeit der eLTE-Lösung, um Mining-Ausrüstung stabiler zu verbinden. Dafür gibt es zwei Gründe: Der erste ist Effizienz. Die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu übertragen, macht Ausrüstung wie Bergbaufahrzeuge effizienter, steigert den Ertrag und reduziert langfristig die Betriebskosten (OPEX). Zweitens trägt die Lösung zur Verbesserung der Sicherheit bei. Datenerfassung, Backhaul und Interaktion in Echtzeit machen das System empfindlicher und genauer, um einen zuverlässigeren Schutz für Mitarbeiter und Fahrzeuge zu gewährleisten.

Die Jwaneng-Mine ist die erste5G-orientierte intelligente Diamantenmine der Welt. Das bedeutet, dass die Hardware-Ausrüstung wie Basisstationen, die in der digitalen Transformationslösung des Bergwerks verwendet werden, Netzwerkaktualisierungen auf 5G unterstützen. 5G-Merkmale wie hohe Bandbreite und niedrige Latenzzeiten können die Anwendung von Spitzentechnologien wie dem autonomen Fahren unterstützen und so in Zukunft eine intelligentere digitale Transformation der Bergbauindustrie ermöglichen.

Hon. Thulagano M. Segokgo, Minister für Kommunikation, Wissen und Technologie von Botswana, erklärte, dass sich die Regierung von Botswana über die gemeinsamen Bestrebungen von Debswana und Huawei freue, die digitale Transformation in der Bergbaubranche voranzutreiben. Debswana ist ein führendes Bergbauunternehmen in Afrika, das durch die Zusammenarbeit mit Huawei die Effizienz, Produktivität und Sicherheit des Bergbaus auf die nächste Stufe heben kann. Die Regierung von Botswana wird weiterhin Erleichterungsmaßnahmen einführen, um die digitale Transformation in allen Sektoren, einschließlich der Bergbauindustrie, zu unterstützen und begrüßt die Teilnahme internationaler Unternehmen wie Huawei an dieser Agenda. Bereits eingeleitete Maßnahmen sind beispielsweise die formulierte Digitalisierungsagenda, die 5G-Roadmap und andere unterstützende Maßnahmen.

Xu Jun, Chief Technology Officer von Huawei Mine BU, sagte, dass Huawei sich verpflichte, seine Stärken in ICT-Technologien wie 5G, Cloud, AI und IoT zu nutzen, um Smart-Mine-Lösungen für Kunden in der Bergbaubranche weltweit zu entwickeln.

Liao Yong, Vizepräsident der Huawei Sub-Saharan Africa Region, sagte, dass Huawei in den vergangenen fünf Jahren Dienstleistungen für Bergbauunternehmen in einer Reihe von Ländern in der Region erbracht habe, darunter Südafrika, Botswana, Sambia, Namibia und Ghana. Mit Blick in die Zukunft wird Huawei mit weiteren lokalen Partnern zusammenarbeiten, um die digitale Transformation des Bergbaus zu beschleunigen und in Afrika mehr Wert zu schaffen.

Nach Angaben von Debswana plant das Unternehmen, aufbauend auf dem Erfolg des Projekts in der Jwaneng-Mine, das gemeinsam mit Huawei und lokalen botswanischen Unternehmen im Rahmen des botswanischen Programms zur wirtschaftlichen Stärkung seiner Bürger erfolgte, die Einführung der intelligenten Bergbaulösung im Jahr 2023 auch in seinen Minen Orapa, Damtshaa und Letlhakane.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2011778/PIC.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/debswana-und-huawei-enthullen-das-weltweit-erste-5g-orientierte-intelligente-diamantenminenprojekt-301759811.html