„Kohlenstoffneutralität" schafft eine neue Ära | Was sah Dr. Fang auf dem MWC?

Barcelona, Spanien, 11. März 2022

Der Mobile World Congress (MWC) 2022, an dem mehr als 2000 Unternehmen teilnahmen, fand vom 28. Februar bis 3. März in Barcelona statt. Als weltweit wichtigster Mobilfunkkongress konzentrierte sich der MWC 2022 auf aktuelle Themen wie 5G, KI, Cloud-Netzwerke und das Internet of Everything. Der MWC2022 ist die erste Fachmesse dieser Art und die größte seit Beginn der Epidemie.

Nicht zu übersehen waren die grünen IKT-Technologien und -Praktiken von Huawei – Tausende von Menschen waren gekommen, um sich anzusehen, was dieser IKT-Riese in der Ära der Kohlenstoffneutralität tun wird.

Dr. Fang Liangzhou, VP und CMO von Huawei Digital Power, enthüllte den Digital & Smart Forest, den Ausstellungsbereich, der nach der Vision von Huawei Digital Power benannt ist. Vor dem Ausstellungsbereich von HUAWEI teilte Dr. Fang seine Beobachtungen und Gedanken zur Kohlenstoffneutralität durch neue Technologien, Produkte und Lösungen mit.

In der Halle 1# der MWC Expo hatte der Huawei-Slogan „Lighting up the Green Future" einen beeindruckenden Auftritt. Dieser Slogan fasst die Vision von Huawei zusammen, durch kontinuierliche Innovation Werte für Kunden zu schaffen und eine bessere, grünere Zukunft aufzubauen.

Um die grüne Entwicklungsstrategie von Netzbetreibern zu unterstützen, hat Huawei den Standpunkt „Mehr Bits, weniger Watt" vertreten und die Systemlösung „Grüner Standort - Grünes Netzwerk - Grüner Betrieb" eingeführt. Hiermit möchte Huawei den Netzbetreibern helfen, die Netzkapazität kontinuierlich zu erhöhen und den Energieverbrauch pro Bit zu senken. Durch Hinzufügen von 5G ohne zusätzliche Energie-OPEX, ein Standort ein Schrank, ein Standort ein Blade, konnte HUAWEI die Energieeffizienz von 89 % auf 97 % steigern und die Kosten pro Watt um 20 % senken. Die Daten geben uns ein schönes Bild von der Zukunft des grünen 5G.

Im Zuge der weiteren Verbreitung digitaler Dienste sowie der Beschleunigung und der hohen Dichte von Rechenzentren wird die herkömmliche konkrete Architektur immer komplexer. Bau, Bereitstellung, Betrieb, Instandhaltung und Verwaltung werden zeitaufwändig und mühsam, wobei sich gleichzeitig die Zuverlässigkeit verringert. Daher konzentriert sich Huawei auf der Grundlage der Modularität auf den Zwei-Rad-Antrieb der Modularitätsintelligenz. Vier große Rekonstruktionen - die Rekonstruktion von Architektur, Temperaturregelung, Betrieb & Wartung sowie Energielösung werden dazu beitragen, die Rechenzentren der nächsten Generation auf eine neue Ebene des Minimalismus, der Umweltfreundlichkeit, der Intelligenz und der Zuverlässigkeit zu heben.

Es ist absehbar, dass mit der zunehmenden Entwicklung der IKT-Technologie und der Beschleunigung der grünen IKT-Technologie Gerätehersteller wie Huawei verstärkt auf „Mehr Bits, weniger Watt" setzen und sich bemühen werden, die Industrie durch bahnbrechende Theorien, Materialien und Algorithmen zu fördern, um die Kohlenstoffemissionen zu senken und Energie zu sparen.

