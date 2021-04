Huawei

Huawei SmartLi UPS gehört zu den Finalisten beim "Best of Show Award" auf der Interop Tokyo 2021

Tokio (ots/PRNewswire)

Am 14. April, auf der Interop Tokyo 2021, gehörte die Huawei SmartLi UPS zu den Finalisten für den "Best of Show Award". Die SmartLi-USV von Huawei ist eines der Starprodukte der digitalen Stromversorgung und zeichnet sich durch höchste Zuverlässigkeit, ultrahohe Leistungsdichte, ultrahohe Effizienz und Superintelligenz aus.

Bei der Preisverleihung würdigte die Jury die Innovationskraft der SmartLi-USV-Lösung von Huawei. Sie ist ein Zeichen für die Bemühungen und Errungenschaften von Huawei im Bereich der Stromversorgung und -verteilung für Rechenzentren.

"Huawei hat digitale Neuerungen im Stromversorgungs- und Verteilungssystem von Rechenzentren eingeführt. Das Unternehmen nutzt eine voll vernetzte, visualisierte Verwaltung und intelligente vorausschauende Wartung, um Rechenzentren eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus maximieren die innovative Topologie und die hervorragende Wärmeableitung die Leistungsdichte und Effizienz. SmartLi nutzt ebenfalls eine aktive Stromausgleichstechnologie, die eine hybride Nutzung von alten und neuen Batterien ermöglicht. All dies zeigt die besondere Innovationsstärke von Huawei. Für die Zukunft freuen wir uns auf weitere Produkte und Lösungen von Huawei."

Die ShowNet Exhibition Area ist der Höhepunkt der jährlich stattfindenden Interop-Ausstellung. Huawei brachte die SmartLi-USV in den Ausstellungsbereich ein, um die Vorführgeräte vor Ort mit Strom zu versorgen und die Verbindung von Geräten verschiedener Hersteller im Ausstellungsbereich sicherzustellen. Auf der Interop Tokyo 2021 hat Huawei SmartLi UPS seine Stärke unter Beweis gestellt.

1. Merkmal: Höchste Verlässlichkeit

Die SmartLi-USV von Huawei verwendet Lithium-Eisen-Phosphat, das stabiler ist und eine routinemäßige Inspektion überflüssig macht. Sie erzeugt keinen Sauerstoff und kein Feuer im Falle eines thermischen Durchgehens und ist daher zuverlässiger. Darüber hinaus können durch die Integration fortschrittlicher digitaler Technologien Parameter wie Spannung, Strom, Schaltzustand und Temperatur von Schlüsselknoten in Echtzeit überwacht und abnormale Zustände angezeigt werden, was die Fehlersuche erleichtert. Durch die Anwendung des dreischichtigen BMS-Systems wird ebenfalls ein verfeinertes Management implementiert, um die Zuverlässigkeit der Lithiumbatterie zu gewährleisten.

2. Merkmal: Ultrahohe Leistungsdichte

Im Vergleich zur herkömmlichen USV-Lösung mit Blei-Säure-Batterien benötigt die SmartLi-USV-Lösung von Huawei mehr als 60 % weniger Platz in der gesamten Anlage. Sie muss nicht innerhalb von 10 Jahren ausgetauscht werden, was die Betriebskosten des Rechenzentrums erheblich reduziert.

3. Merkmal: Ultrahohe Effizienz

Die modulare USV von Huawei hat einen hohen Wirkungsgrad von 97 % im Gleichrichter-Wechselrichter-Modus. Die Module nutzen die Hibernation-Technologie, um einen Wirkungsgrad bei geringer Last zu erreichen. Der neu eingeführte intelligente Online-Modus hat einen hohen Wirkungsgrad von 99 %, erreicht eine Volllast-Effizienz und gewährleistet eine unterbrechungsfreie, hochwertige Stromversorgung.

4. Merkmal: Superintelligenz

Die USV SmartLi von Huawei setzt auf innovative Weise intelligente Technologie ein, um die Lebensdauer der Kondensatoren, die Lebensdauer der Lüfter, die Temperatur von Schlüsselknoten und die Batteriekapazität usw. vorherzusagen. Sie verwandelt die passive proaktive Wartung in eine vorausschauende Wartung. Darüber hinaus nutzt SmartLi eine aktive Stromausgleichstechnologie, die eine hybride Nutzung von alten und neuen Batterien ermöglicht. Zusammen mit der modularen USV von Huawei unterstützt die SmartLi-USV eine flexible Kapazitätserweiterung, die das Investitionsrisiko und die TCO reduziert.

Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei die kontinuierliche technologische Innovation beibehalten und Kunden dabei helfen, einfache, grüne, intelligente und zuverlässige Rechenzentren der nächsten Generation aufzubauen.

Informationen zu Huawei

Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Infrastruktur und intelligenten Geräten. Wir arbeiten mit mehr als 197.000 Mitarbeitern in mehr als 170 Ländern und Regionen und betreuen weltweit mehr als drei Milliarden Menschen.

Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, Zuhause und jeder Organisation eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu bieten. Zu diesem Zweck treiben wir die universelle Konnektivität voran und fördern wir den gleichberechtigten Zugang zu Netzwerken; bringen wir Cloud Computing und künstliche Intelligenz in alle Regionen weltweit, um überlegene Rechenleistung bereitzustellen, wo und wann immer sie benötigt wird; bauen wir digitale Plattformen auf, um allen Branchen und Organisationen zu helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; definieren wir die Benutzererfahrung mit KI neu und gestalten wir sie individuell für den Menschen in allen Aspekten des Lebens, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online auf www.huawei.com oder folgen Sie uns auf:

