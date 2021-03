Huawei

AppGallery verdoppelt fast die Anzahl der App-Verteilungen in 12 Monaten

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

- Ein Anstieg von 83 % bei der App-Verteilung und ein Wachstum von 33 % bei den monatlich aktiven Nutzern markiert ein Jahr des Wachstums für die AppGallery von Huawei.

AppGallery, einer der drei größten App-Marktplätze weltweit, hat einen Anstieg von 188 % bei den mit HMS Core integrierten Apps verzeichnet und damit 120.000 erreicht. Ein Jahr nach der Enthüllung von Expansionsplänen auf dem MWC 2020 hat die Plattform nun 2,3 Millionen registrierte Entwickler, eine Steigerung von 77 % gegenüber dem Vorjahr, und ein globales Publikum von 530 Millionen MAU.

Die App-Verteilung von AppGallery überstieg im Jahr 2020 384,4 Milliarden, 174 Milliarden mehr als im Vorjahr. Spiele führen diese Expansion an; 500 % mehr Spiele sind jetzt auf der Plattform verfügbar im Vergleich zum letzten Jahr. Huawei-Kunden gehören zu den Ersten, die innovative neue Spiele erleben können. Zu den jüngsten Einführungen gehören AFK Arena, Asphalt 9: Legends and Clash of Kings.

Die Zahlen kommen ein Jahr nachdem Richard Yu, CEO von Huawei Consumer Business, die Vision von Huawei enthüllt hat, AppGallery zu einer offenen, innovativen App-Distributionsplattform zu machen, die für Verbraucher auf der ganzen Welt zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer schützt und ihnen ein einzigartiges und intelligentes Erlebnis bietet. Herr Zhang Zhe, Director of Global Partnerships & Eco-Development Business Development bei der Huawei Consumer Business Group, sagte, die Zahlen seien ein Beweis für den Fortschritt von AppGallery als wirklich globaler App-Marktplatz: "Im Jahr 2019 gab es 25 Länder mit mehr als einer Million AppGallery-Nutzern. Diese Zahl ist nun auf 42 angewachsen und wir sehen weiterhin ein starkes Wachstum in allen globalen Märkten."

Die "Global+Lokal"-Strategie von AppGallery

AppGallery arbeitet sowohl mit lokalen als auch mit globalen Entwicklern zusammen, um eine größere Auswahl zu ermöglichen. Im Gegenzug suchen die Entwickler nach AppGallery, um das lokale Publikum zu durchdringen und das globale Publikum zu erschließen. 2020 stiegen die globalen Anwendungen HereWeGo, Bolt, Viber, Deezer und Qwant in die wachsende Plattform ein.

Huawei nutzt sein Know-how in China, um ausländische Entwickler durch den lukrativen App-Markt des Landes zu führen. Mit über 904 Millionen mobilen Internetnutzern hat China eine geschätzte App-Download-Zahl von 100 Milliarden. AppGallery hat im letzten Jahr über 1.000 ausländischen Entwicklern geholfen, in diese wachsende mobile Wirtschaft einzudringen. PicsArt war unter den ersten, die von der Position von Huawei auf dem chinesischen Mobilfunkmarkt profitiert haben und kann nun 300 Millionen Downloads in Festlandchina vorweisen. FaceTune 2 und Mondly haben ähnliche Erfolge erzielt und wurden 2,2 Millionen bzw. 350 Tausend Mal heruntergeladen.

Im Jahr 2020 verhalf AppGallery über 10.000 chinesischen Apps zum Eintritt in Überseemärkte. Banggood konnte sich in Zusammenarbeit mit AppGallery innerhalb von drei Wochen über 60.000 neue Downloads und 1000 neue Erstabonnenten sichern. Andere chinesische Apps, die jetzt über AppGallery ein globales Publikum erreichen, sind Pascal's Wager, Rise of Kingdoms: Lost Crusade und Night of Full Moon.

AppGallery - einer der 3 führenden App-Marktplätze weltweit

AppGallery ist ein innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen, die in mehr als 170 Ländern und Regionen verfügbar sind. HMS Core integriert Apps geräteübergreifend und sorgt so für ein reibungsloseres und komfortableres Erlebnis - ein Teil der umfassenden "1+8+N"-Strategie von Huawei.

