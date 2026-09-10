MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Schweiz ernennt Mehrdad Doustdar zum Managing Director

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Luzern (ots)

MSD Schweiz, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, gibt heute die Ernennung von Mehrdad Doustdar zum Managing Director per 1. November 2026 bekannt.

Er wird die Schweizer Niederlassung von MSD leiten und das strategische Wachstum sowie die Präsenz des Unternehmens in der Schweiz weiter stärken. Im Fokus steht die Förderung von Innovation und die Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten.

Doustdar, 45, bringt nahezu 20 Jahre Erfahrung bei MSD mit. In dieser Zeit hatte er Führungspositionen in mehreren europäischen Märkten sowie auf regionaler Ebene inne. Zuletzt war er Managing Director von MSD Tschechien & Slowakei und Vorsitzender des Verwaltungsrats des tschechischen Pharmaverbands AIFP.

"Mehrdad bringt umfassende internationale Erfahrung, eine starke Erfolgsbilanz in der Unternehmensführung sowie ein ausgeprägtes Engagement für Patientinnen und Patienten, Mitarbeitende und Innovation mit. Ich freue mich sehr, ihn in der Schweiz willkommen zu heissen und gemeinsam mit ihm unseren Beitrag für Patientinnen und Patienten sowie für die Gesellschaft weiter zu stärken," sagte Catherine Williams, Northern & Central Europe Lead.

Williams bedankte sich bei Jasper Kunow für seinen Einsatz als ad interim Managing Director von MSD Schweiz und würdigt seine Führung sowie sein Engagement für eine erfolgreiche Transition. Kunow wird sich weiterhin auf seine Rolle als Mediterranean, Eastern Europe & Baltics Lead konzentrieren.

"Es ist mir eine Ehre, die Rolle des Managing Director zu übernehmen," sagte Doustdar. "Die Schweiz ist einer der dynamischsten Gesundheits- und Innovationsstandorte der Welt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren talentierten Kolleginnen und Kollegen sowie externen Partnern die Mission von MSD weiter voranzutreiben: Führende wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, um Leben zu retten und mehr Lebensqualität zu ermöglichen."

Doustdar ist Österreicher und verfügt über einen Masterabschluss in International Business Administration der Wirtschaftsuniversität Wien. In den kommenden Wochen wird er mit seiner Familie in die Schweiz ziehen.

Über MSD Merck Sharp & Dohme in der Schweiz

MSD, ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt in der Schweiz an drei Standorten über 1'000 Mitarbeitende. Der Hauptsitz befindet sich in Luzern. Am Standort in Zürich im "The Circle" betreibt MSD einen globalen Innovations- und Entwicklungs-Hub. Zudem stellen wir in Schachen (Kanton Luzern) Medikamente für weltweite klinische Studien her und unterhalten ein forensisches Labor. In der Schweiz allein führt MSD jährlich etwa 40 klinische Studien durch. Die Haupttherapiebereiche von MSD sind Onkologie, Infektionskrankheiten, kardiovaskuläre und kardiometabolische Erkrankungen. Wir verfügen auch über ein breites Portfolio an Impfstoffen zur Prävention von Krankheiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und sind eines der führenden Unternehmen in der Veterinärmedizin. Darüber hinaus nehmen wir unsere Verantwortung für die lokale Gemeinschaft wahr und engagieren uns unter anderem seit Jahren an den "Trendtagen Gesundheit Luzern" sowie in der "Allianz Gesundheitskompetenz". Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.msd.ch, de.msd-animal-health.ch, www.msd-gesundheit.ch und www.mymsd.ch oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.