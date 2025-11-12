MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Suisse accueille de jeunes talents lors de la Journée nationale " Futur en tous genres "

Luzern (ots)

Dans le cadre de la Journée nationale " Futur en tous genres " qui aura lieu demain 13 novembre, MSD Suisse ouvrira ses portes aux enfants de la 5e à la 7e année scolaire, afin de leur offrir un aperçu pratique et inspirant du monde de l'innovation médicale.

Sur nos sites de Lucerne-Tribschen, Schachen (canton de Lucerne) et Zurich, les élèves participeront à une variété d'activités créatives et pédagogiques pour éveiller leur curiosité et mettre en lumière la diversité des métiers au sein de MSD :

Ateliers interactifs : À Zurich en anglais ainsi qu'à Tribschen et Schachen en allemand, les enfants en apprendront davantage sur MSD, le travail de leurs parents et la façon dont nos équipes dans le monde entier contribuent à l'amélioration de la santé des patients.

À Zurich en anglais ainsi qu'à Tribschen et Schachen en allemand, les enfants en apprendront davantage sur MSD, le travail de leurs parents et la façon dont nos équipes dans le monde entier contribuent à l'amélioration de la santé des patients. Coulisses : Guidés par des collaboratrices et collaborateurs de MSD, les enfants exploreront nos bâtiments et laboratoires et découvriront le développement des médicaments ainsi que la collaboration interdisciplinaire de nos équipes.

Guidés par des collaboratrices et collaborateurs de MSD, les enfants exploreront nos bâtiments et laboratoires et découvriront le développement des médicaments ainsi que la collaboration interdisciplinaire de nos équipes. Jeu " Médicament ou Pokémon ? " : Un défi ludique où les enfants doivent deviner si un nom appartient à un médicament ou à un Pokémon - une manière divertissante d'en apprendre plus sur les conventions de dénomination pharmaceutiques.

Un défi ludique où les enfants doivent deviner si un nom appartient à un médicament ou à un Pokémon - une manière divertissante d'en apprendre plus sur les conventions de dénomination pharmaceutiques. Défi de conception : En petites équipes, les enfants inventent une maladie fictive, développent un traitement fictif et présentent leur idée dans un court pitch marketing. Cette activité favorise la créativité, le travail d'équipe et la pensée scientifique.

En petites équipes, les enfants inventent une maladie fictive, développent un traitement fictif et présentent leur idée dans un court pitch marketing. Cette activité favorise la créativité, le travail d'équipe et la pensée scientifique. Final festif avec gâteau : La journée se termine par une douce célébration pour honorer la créativité et la collaboration des enfants.

" Chez MSD, nous encourageons la prochaine génération de penseurs et d'innovateurs ", déclare Jasper Kunow, directeur général par intérim de MSD Suisse. " La Journée nationale "Futur en tous genres" est une excellente occasion de partager notre enthousiasme pour la science et la santé avec les jeunes et de les inspirer. "

MSD Merck Sharp & Dohme en Switzerland

En Suisse, MSD Merck Sharp & Dohme emploie plus de 1'000 personnes à travers cinq sites dans les cantons de Lucerne et de Zurich. Sur son site de Zurich, au " The Circle ", MSD exploite un centre mondial d'innovation et de développement. Les principaux domaines thérapeutiques de MSD sont l'oncologie, les maladies infectieuses et les maladies cardio-métaboliques. Nous disposons également d'un large portefeuille de vaccins pour prévenir les maladies chez les enfants, les adolescents et les adultes. Sur notre site de Schachen, nous fabriquons des médicaments destinés à des essais cliniques dans le monde entier et exploitons un laboratoire d'analyse judiciaire. En outre, MSD mène près de 50 essais cliniques par an en Suisse. Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers la communauté locale et somme impliqués depuis des années dans les " Trendtage Gesundheit Lucerne " et l'Alliance Compétences en Santé. En 2025, MSD a été élu " Top Employer Switzerland " pour la 13e année consécutive.

Pour plus d'informations, rendez-nous visite à l'adresse www.msd.ch, fr.msd-animal- health.ch, www.msd-gesundheit.ch et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

