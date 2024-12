Kunstmuseum Liechtenstein

25 Jahre Liebe zur Kunst: Das Jubiläumsprogramm 2025 im Kunstmuseum Liechtenstein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Liechtenstein (ots)

Das Kunstmuseum Liechtenstein feiert 2025 sein 25-jähriges Jubiläum. Mit vier Ausstellungen sowie Performances, Projekten und einem grossen Sommerfest lädt es dazu ein, Kunst auf vielfältige Weise zu erleben. "2025 feiert unsere Liebe zur Kunst silberne Hochzeit! Es wird ein ereignisreiches Jahr, das ganz im Zeichen der Sammlung und ihrer Lebendigkeit steht", so Direktorin Letizia Ragaglia.

Den Auftakt bildet die Ausstellung Silber steht Dir. 25 Jahre Liebe zur Kunst (28. Februar - 9. Juni 2025, Eröffnung am 27. Februar, 18 Uhr) mit Arbeiten aus 24 Jahren Sammlungstätigkeit und drei "Wunschwerken", die eine Vision für die Zukunft entwerfen. Im Fokus der Ausstellung stehen die Geschichten der Werke, des Museums und des Publikums. Die Liechtensteiner Kunstschaffenden Eliane Schädler und Adam Vogt illustrieren zehn persönliche Geschichten aus dem Land direkt an den Wänden des Ausstellungsraumes.

Die Gruppenausstellung Auf der Strasse (11. April - 31. August 2025) untersucht den öffentlichen Raum als zentrale Inspirationsquelle für künstlerische Strategien. Werke aus der Sammlung und Interventionen internationaler Künstler:innen wie Francis Alÿs, Klara Lidén und Agnès Varda beleuchten die vielfältigen Beziehungen zwischen Kunst und urbaner Umgebung. Ein Highlight ist die Reinszenierung der Installation Sleeping with Botero des Madrider Studios Plutarco direkt vor dem Seitenlichtsaal des Museums: Über eine pinke Rampe können Besucher:innen Platz neben der liegenden Frauenskulptur von Fernando Botero nehmen.

Im Rahmen der Serie Im Kontext der Sammlung (27. Juni 2025 - 18. Januar 2026) eröffnet der dänische Künstler Henrik Olesen einen Dialog mit der Sammlung des Kunstmuseums. Seine minimalistischen Rauminterventionen und Collagen hinterfragen gesellschaftliche Konstruktionen von Identität und Geschichtsschreibung.

Tony Cokes (*1956, Richmond, USA) bringt mit seiner einzigartigen Form des Videoessays eine neue Perspektive in die Sammlung. Seine Ausstellung (26. September 2025 - 1. März 2026) setzt sich kritisch mit der visuellen Kommodifizierung afroamerikanischer Gemeinschaften auseinander und verbindet Kunstwerke durch die Ästhetik des Sampelns.

Mit Cloud Castle ist eine neue grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Bündner Kunstmuseum Chur, dem Kunstmuseum Liechtenstein, dem Kunsthaus Bregenz und dem Kunstmuseum St.Gallen entstanden. Gemeinsam werden Projekte mit zeitgenössischen Künstler:innen realisiert und ein neuer Podcast entwickelt. Zum Auftakt inszeniert die renommierte Künstlerin Wu Tsang am 11. Januar 2025 die Klangperformance Carmen in den Bergen im Klanghaus Toggenburg.

Gemeinsam mit der Hilti Art Foundation, die 2025 das 10-jährige Bestehen ihres Ausstellungsgebäudes feiert, lädt das Kunstmuseum Liechtenstein am 28. Juni zu einem Sommerfest mit Open House ein!

AUSSTELLUNGEN Silber steht Dir 25 Jahre Liebe zur Kunst 28. Februar - 9. Juni 2025 Eröffnung: 27. Februar 2025, 18 Uhr Auf der Strasse Kunst zwischen öffentlichem Raum und White Cube 11. April - 31. August 2025 IN TOUCH Begegnungen in der Sammlung Hilti Art Foundation 16. Mai 2025 - 12. April 2026 Im Kontext der Sammlung: Henrik Olesen 27. Juni 2025 - 18. Januar 2026 Tony Cokes 26. September 2025 - 1. März 2026 PROJEKTE UND PERFORMANCES kollabor Kunst+Raum für kleine Kinder Neu mit OPEN PLAY von Chantal Küng Bis 16. März 2025 Cloud Castle Wu Tsang: Carmen in den Bergen Samstag, 11. Januar 2025, 16-17 Uhr Klanghaus Toggenburg Performance Manuel Sebastian Pelmus Untitle mit Anton Skaaning Thomsen Sonntag, 16. Februar 2025, 15 Uhr Performance Martina Morger Einläuten Dienstag, 18. März 2025, 18 Uhr Ausläuten Sonntag, 31. August 2025, 16 Uhr Sommerfest Kunstmuseum Liechtenstein und Hilti Art Foundation Open House und Programm Samstag, 28. Juni 2025 PRESSEMAPPRESSEMAPPE ZUM DOWNLOAD