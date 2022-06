Kriegel Kommunikation

Moderner Fünfkampf: Zehn Nationen an der offenen Schweizermeisterschaft in Bern am Start

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Rund 60 Athletinnen und Athleten aus zehn Nationen nehmen an der offenen Schweizermeisterschaft im Modernen Fünfkampf vom 1. bis 3. Juli in Bern teil. Auch der Nachwuchs ist am Start und bestreitet je nach Alter den Wettkampf als Vier- oder Dreikampf an einem Tag.

Die offene Schweizermeisterschaft im Modernen Fünfkampf steht kurz bevor. 22 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz nehmen vom 1. bis 3. Juli an diesem Anlass teil. Auch die Elite-Athletinnen Anna Jurt (Titelverteidigerin) und Lea Egloff, beide haben sich für den Weltcup-Final in Ankara vom kommenden Wochenende qualifiziert, werden in Bern dabei sein und um den Schweizermeistertitel kämpfen.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie vor Ort über den Wettkampf berichten möchten. Vom Anlass können wir Ihnen auf Wunsch professionelles Bildmaterial zur Verfügung stellen.

Sportliche Grüsse

Bettina Kriegel, OK-Mitglied, Kommunikationsverantwortliche Pentathlon Suisse

Medienmitteilung

Moderner Fünfkampf: Zehn Nationen an der offenen Schweizermeisterschaft in Bern am Start

Reiten, Fechten, Schwimmen und Laufen in Kombination mit Schiessen – fünf Disziplinen an einem Tag! Dieser Herausforderung stellen sich rund 60 Athletinnen und Athleten aus zehn Nationen an der offenen Schweizermeisterschaft im Modernen Fünfkampf vom 1. bis 3. Juli in Bern. Auch der Nachwuchs ist am Start und bestreitet je nach Alter den Wettkampf als Vier- oder Dreikampf an einem Tag.

«Alles ist angerichtet und wir freuen uns, dass unsere Elite, der Nachwuchs wie auch Athletinnen und Athleten aus zehn verschiedenen Nationen am 32. Turnier von Bern im Modernen Fünf-, Vier- und Dreikampf bei der offenen Schweizermeisterschaft teilnehmen», sagt der neue OK-Präsident Bernhard Kocher. Die Vorbereitungen für das Turnier laufen auf Hochtouren und ist mit den fünf Disziplinen organisatorisch anspruchsvoll. Für die Wettkämpfe vom 1. bis 3. Juli 2022 haben sich rund 60 Athletinnen und Athleten aus zehn verschiedenen Nationen angemeldet – auch die beiden Titelverteidiger Anna Jurt und Alexandre Dällenbach nehmen teil.

Attraktive Wettkämpfe für Zuschauer

Am Freitag und Samstag findet das Reiten auf dem Gelände des Nationalen Pferdesportzentrums in Bern statt. Und am Sonntag startet der Wettkampftag mit der Disziplin Schwimmen um 8.30 Uhr im Hallenbad Wyler. Ab 10.30 Uhr können Interessierte den Wettkämpfen im Fechten zuschauen, die in der Mehrzweckhalle an der Papiermühlestrasse in Bern stattfinden. Ab 15 bis 18 Uhr steht auf der Wiese davor die spannende Disziplin Laser-Run, eine Kombination mit Schiessen (Laserpistolen) und Laufen auf dem Programm. Besonders dieses Wettkampfformat bietet für die Zuschauer viel Spektakel, weil die Athletinnen und Athleten je nach Punkten mit Vorsprung starten und von der Konkurrenz verfolgt werden. Neben der Laufstärke ist bei dieser Disziplin zum Abschluss des intensiven Wettkampftages auch die Treffsicherheit gefordert. Im Anschluss an den Laser-Run finden die Siegerehrungen statt. Der Anlass ist öffentlich und Zuschauer sind herzlich willkommen.

Programm und Informationen zum Anlass:

www.jem-pentathlonsuisse.ch

Für weiter Informationen:

Bettina Kriegel, Kommunikationsverantwortliche, Pentathlon Suisse, Telefon 079 458 39 31, info@kriegel-kommunikation.ch