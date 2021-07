Scout24 Schweiz AG

Communiqué de presse: Scout24 nomme nouveau Managing Director de FinanceScout24

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Scout24 nomme Marc Hallauer nouveau Managing Director de FinanceScout24

FinanceScout24 a le plaisir d'accueillir Marc Hallauer, un leader expérimenté et orienté vers les solutions, en tant que nouveau Managing Director. Marc Hallauer succède à Jan Hinrichs, qui quittera l'entreprise en août 2021.

FinanceScout24 a été lancé avec beaucoup d'élan il y a presque deux ans et a pu poser des bases prometteuses pendant cette période. À partir du 1er novembre 2021, Marc Hallauer sera chargé de poursuivre le développement de la plateforme FinanceScout24 en tant que Managing Director. Ces sept dernières années, en tant que CEO, cet économiste diplômé était chargé de fonder et de faire de Credaris le plus grand intermédiaire de crédit privé de Suisse. M. Hallauer rendra compte directement à Gilles Despas, CEO de Scout24 Suisse SA, et fera partie intégrante de l'équipe de direction de Scout24. M. Hallauer s'occupera de la prochaine phase de croissance de FinanceScout24 dans le but d'établir un acteur numérique fort sur le marché suisse de l'assurance, de la finance et de la prévoyance. En attendant que Marc Hallauer rejoigne l'entreprise, Gilles Despas assurera la direction opérationnelle de FinanceScout24 ad interim.

Un leader compétent pour FinanceScout24

Gilles Despas, CEO de Scout24 Suisse SA, se réjouit de cette collaboration : « Avec Marc Hallauer, nous avons trouvé un décideur novateur et prévoyant qui, grâce à sa longue expérience dans le domaine des services financiers numériques et à son approche orientée vers le client, donnera des accents décisifs au développement de notre plateforme numérique de finance et d'assurance. »

Marc Hallauer est ravi : « J'ai suivi le développement de FinanceScout24 depuis le début. Je suis impatient de saisir l'occasion de faire progresser la numérisation des assurances et des produits financiers. »

Scout24 remercie Jan Hinrichs pour son travail remarquable

Dans le même temps, Gilles Despas salue le Managing Director sortant, Jan Hinrichs : « Ce fut un réel plaisir pour toute l'équipe de travailler avec Jan au cours de ces cinq dernières années. En tant que Managing Director, il a joué un rôle déterminant dans le lancement et le développement de notre toute nouvelle marque FinanceScout24. Nous le remercions pour son excellent travail et lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour l'avenir. »

Jan Hinrichs a rejoint Scout24 en tant que directeur marketing en janvier 2016 et il dirige l'équipe FinanceScout24 depuis 2018. Grâce à sa prévoyance, son leadership et son sens des affaires, il a accompagné la plateforme numérique de finance et d'assurance de l'idée à la forte croissance en passant par la phase de lancement, et a également donné une impulsion au développement. Il quitte Scout24 pour se consacrer à un projet privé planifié de longue date.

Informations complémentaires : Scout24 Suisse SA Daniel de Carvalho Director Corporate Communications +41 31 744 12 42 media@scout24.ch

À propos de Scout24 Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch) est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en ligne. Il regroupe les plateformes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier (www.immoscout24.ch), les petites annonces (www.anibis.ch) et la finance et les assurances (www.financescout24.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier SA (50%) et à la compagnie d’assurances suisse la Mobilière (50%).