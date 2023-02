Longwood Gardens

Longwood Gardens gibt Teilnehmer für internationalen Orgelwettbewerb bekannt

Kennett Square, Pa. (ots/PRNewswire)

Zehn Organisten aus der ganzen Welt für den Wettbewerb im Juni ausgewählt

Longwood Gardens gab heute die 10 Organisten bekannt, die am Longwood Gardens International Organ Competition teilnehmen werden. Die Künstler, die von Finnland bis Kanada kommen, werden an der Longwood-Orgel mit 10.010 Pfeifen um den mit 40.000 US-Dollar dotierten ersten Preis von Pierre S. du Pont konkurrieren, den größten Geldpreis aller Orgelwettbewerbe der Welt. Alle Teilnehmer nehmen an den Vorrunden vom 20. bis 21. Juni teil, wobei die fünf besten Teilnehmer am 24. Juni in die Endrunde einziehen. Der Wettbewerb findet in Longwood Gardens in der Nähe von Philadelphia, Pennsylvania, statt und Tickets sind erhältlich unter longwoodgardens.org.

„Technik, Stil und Fachwissen bringen diese 10 herausragenden jungen Organisten zum Internationalen Orgelwettbewerb von Longwood Gardens", sagte Präsident und CEO Paul B. Redman. „Wir freuen uns auf ihre Auftritte und darauf, ihre Musikkarriere voranzutreiben."

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgte über Probeaufnahmen, die anonym von einer aus angesehenen Mitgliedern der Orgelszene bestehenden Jury bewertet wurden. Zu den Wettbewerbern gehören:

Bryan Anderson, 30, ist Musikdirektor an der Saint Thomas' Episcopal Church and School in Houston. Er erhielt seinen Master von der Rice University und besitzt einen Bachelor und ein Artist Diploma vom Curtis Institute of Music.

Amelie Held, 26, studiert im Rahmen ihres Artist Diploma an der Juilliard School.

Aidan Hill, 22, ist Student an der University of Kansas, wo er Hauptorganist am St. Lawrence Catholic Campus Center ist.

Samuel Lee, 26, ist Doktorand an derMcGill University und studiert Orgel.

Colin MacKnight, 29, ist Musikdirektor der Trinity Episcopal Cathedral in Little Rock, Arkansas. MacKnight erhielt seinen Bachelor-, Master- und Doktortitel von der Juilliard School.

Arthur Nicolas-Nauche, 28, ist Titularorganist der Kirche Saint Gabriel in Paris und Professor für Musiktheorie am Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montreuil.

Alexander Straus-Fausto, 23, absolviert einen Masterstudiengang an der Yale Institute of Sacred Music. Er absolvierte seinen Bachelor an der McGill University Schulich School of Music.

Ádám Tabajdi, 29, ist Doktorand an der Liszt Academy in Budapest. Er absolvierte ein Praktikum an der Kathedrale Notre Dame de Paris und war Organist der Sapporo Concert Hall, Kitara, Japan.

Ashley Wagner, 27 ist Assistant Head of Music an der Kathedrale von Birmingham hat einen Abschluss vom Royal Birmingham Conservatoire.

Aleksanteri Wallius, 23, ist ein Masterstudent im ersten Jahr an der Sibelius-Akademie.

Über Longwood Gardens

Longwood Gardens ist eine der größten Gartenbauausstellungen der Welt und umfasst 1.100 Hektar Gärten, Wälder, Wiesen, Springbrunnen, eine Äolische Orgel mit 10.010 Pfeifen und einen großen Wintergarten. Longwood ist das lebendige Vermächtnis des Gründers Pierre S. du Pont (1870-1954), das durch die Schönheit der Natur, den Naturschutz und das Lernen allen Freude und Inspiration bringt. Besuchen Sie longwoodgardens.org.

