Degussa Goldhandel GmbH

Für jüngere Frauen ist Gold mehr Wert

YouGov Umfrage von Degussa zu Frauen und Gold

Frankfurt (ots)

Frauen mögen Gold. Und zwar nicht nur, wie klischeehaft verbreitet, als Schmuck und Geschmeide: Für fast 40 Prozent durch alle Altersgruppen hat das Edelmetall auch finanziellen Wert als Wertanlage. Das ergab eine repräsentative Umfrage von Degussa Goldhandel.

Mehr als zwei Drittel sind der Überzeugung, dass diese Anlage sicher, wertsteigernd oder sogar beides ist. Gerade jüngere Frauen bis 44 Jahre erkennen in Gold eine finanzielle Wertanlage, während Frauen über 45 Jahren Gold in Form von Schmuck eher emotional bewerten. Entsprechend zufrieden ist daher auch die jüngere Gruppe bis 44 Jahre über die Wertentwicklung: sie freuen sich zu 66 Prozent über ihren Gewinn. Kein Wunder in Zeiten, in denen der Goldpreis von Höchststand zu Höchststand jagt.

Dabei spielt Sicherheit eine wichtige Rolle. Deutlich mehr als die Hälfte der Frauen, die Gold besitzen, bewahren es im Banktresor, bei einem privaten Schließfachanbieter wie Degussa oder in einem Wertlager auf.

Die Befragung, die das Institut YouGov im Auftrag von Degussa durchgeführt hat, ergab allerdings, dass nur etwa 20 Prozent der befragten Frauen selbst über Gold in Barren oder Münzen verfügen. Das aber könnte sich bald ändern: Rund 80 Prozent wussten nicht, das Gold das einzige Edelmetall ist, das man ohne Mehrwertsteuer kaufen und verkaufen kann. Der Kurs des Goldes kennt seit 6000 Jahren nur eine Richtung: bergauf.

Tipp: Barbara Balz, die als Geschäftsführerin die Münzmesse "World Money Fair" in Berlin zur führenden der Branche gemacht hat, kommentiert die YouGov Umfrage "Frauen und Gold" im Börsenradio Network mit Degussa CEO Christian Rauch: www.degussa.com

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2248 Personen, davon 1155 Frauen zwischen dem 26. und 29.07.2024 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.