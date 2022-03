Genf (ots) - Im Rahmen einer internationalen Ausschreibung hat sich L'Oréal in den Märkten Deutschland, Österreich und in der Schweiz für Wavemaker als neue Lead-Mediaagentur entschieden. Die wachsende Komplexität der Medienlandschaft in Zusammenhang mit einem sich verändernden Verhalten der Konsumenten ...

mehr