Marc Cain GmbH

Fashion Week Berlin: Marc Cain entführte in ferne Welten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Unter dem Motto "A Parallel Universe" präsentierte das Premium-Label Marc Cain am Abend des 31. Januar im Berliner Kraftwerk im Szeneviertel Kreuzberg die Looks der Herbst/Winter 2025 Saison. Die Show entführte die hochkarätigen Gäste wie Michelle Hunziker und Kelly Piquet sowie Runwaymodel Alessandra Ambrosio in faszinierende Parallel-Universen, die mit modernster LED-Technologie zum Leben erweckt wurden.

Marc Cain spielte gekonnt mit Gegensätzen: Die Show thematisierte das Verschmelzen von realer und virtueller Welt, kombinierte Vertrautes mit Visionärem und lud dazu ein, neue Perspektiven zu entdecken. Klassische Formen wurden mit unerwarteten Details neu interpretiert und vereinten ausdrucksstarke Silhouetten, auffällige Accessoires, mutige Trends und tragbare Eleganz mit meisterhafter Handwerkskunst.

Strick erlebte ein cooles Upgrade mit zweiteiligen Sets sowie einzigartigen Strukturen und Formen - von luxuriösen, oversized Pullovern mit kunstvollen Zopfmustern und schimmernden Mini-Pailletten bis hin zu edlen Anzügen aus Hose und Jacke mit 3D-Texturen. Miniröcke hatten Hochkonjunktur, besonders im Mix mit Ton-in-Ton-Schuhen und Strümpfen - einem der angesagtesten Trends der Saison. Lange, fließende Mäntel in soften Pastelltönen verliehen den Looks Dramatik, während markante Schultern und betonte Taillen für kraftvolle, feminine Silhouetten sorgten. Die Abendmode brachte edgy Glamour mit dunklen Winterblumen sowie verführerischen, schmalen Kleidern aus glitzernden Stoffen und durchsichtigen Elemente. Das Finale mit langem Paillettenkleid war ein Highlight für sich: Ein Wow-Moment aus Power-Tailoring, Glow, Sparkle und moderner Raffinesse.

Ein imposanter Blickfang der Inszenierung waren die hochauflösenden LED-Flächen: Die Haupt-LED-Wand, durch die die Models auf den Laufsteg traten, war bis zu 5 Meter hoch und erstreckte sich über 16 Meter Breite. Ein 51 Meter langer Catwalk, überspannt von einer 32 Meter langen und 3 Meter breiten LED-Decke, schuf eine immersive Atmosphäre, in der sich Realität und Fantasie nahtlos miteinander verbanden. Mit seiner beeindruckenden Inszenierung setzte Marc Cain neue Maßstäbe für die Verknüpfung von Mode und Technologie.

"Unsere Herbst/Winter 2025 Kollektion ist für alle, die in einer global vernetzten Welt leben und dennoch ihren individuellen Ausdruck bewahren wollen. Die Looks vereinen kreative Ideen mit traditionellem Charme. Sie feiern die grenzenlosen Möglichkeiten moderner Mode und die Kraft des persönlichen Stils", erklärte Marinela Oglan, Creative Director von Marc Cain.

Zu den hochkarätigen Gästen zählten Stars wie die Moderatorin und Entertainerin Michelle Hunziker sowie Model und Content Creator Kelly Piquet. Das internationale Supermodel Alessandra Ambrosio eröffnete die Show. Michelle Hunziker zeigte sich begeistert von der Fashion Show: "Marc Cain hat heute Abend nicht nur Mode präsentiert, sondern eine ganze Welt erschaffen. Diese Verbindung aus Kreativität, Technologie und Design war einfach atemberaubend."

Weitere bekannte Gesichter, darunter Frauke Ludowig, Nele Ludowig, Peri Baumeister, sowie die Influencerinnen Nicola Cavanis, Jessica de Oliveira und Diana zur Löwen, sorgten für Glamour auf dem Red Carpet, der sich in dieser Saison silberfunkelnd zeigte.

Die Marc Cain Fashion Show ist Teil der Berlin Fashion Week. Für weitere Informationen klicken Sie hier: https://fashionweek.berlin/