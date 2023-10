Tumi Inc.

TUMI kündigt offizielle Partnerschaft mit den Tottenham Hotspur Frauen für die Saison 2023-2024 an

Das Gepäck und die Taschen der Marke werden nun von der ersten Mannschaft der Frauen auf ihren Reisen verwendet.

Heute gab die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI eine Partnerschaft mit den Tottenham Hotspur Frauen für die aktuelle Saison bekannt.

TUMI ist offizieller Reisegepäckpartner des Frauenteams und wird bei allen Spielen auf der Rückseite der Trikots der Spielerinnen zu sehen sein – eine Premiere für die Lifestyle-Marke.

Spieler, Trainer und Betreuer werden in dieser Saison bei jedem Heim- und Auswärtsspiel mit personalisierten TUMI-Produkten unterwegs sein, die ihnen Funktionalität und Komfort bieten. Zu den Produkten gehören Stücke aus einigen der kultigen Kollektionen von TUMI, wie zum Beispiel die 19 Degree International Expandable 4-Rad-Koffer, Alpha Bravo Suchrucksäcke, Voyageur Madeline Kosmetiktäschchen, Just in Case® -Seesäcke und doppelseitige Packwürfel.

Diese jüngste Partnerschaft stärkt die Beziehung zwischen TUMI und dem Verein, nachdem TUMI bereits bei der letzten Asien-Pazifik-Tour eine Partnerschaft mit der Herrenmannschaft eingegangen ist. Der Mannschaftskapitän der Herren, Heung-Min Son, ist ebenfalls ein globaler TUMI-Botschafter.

„Die Möglichkeit, die Partnerschaft von TUMI mit den Tottenham Hotspur Frauen weiter auszubauen und zu festigen, ist eine natürliche Erweiterung für uns und passt gut zu unserem Engagement, Reisen bei der Verfolgung ihrer Leidenschaften zu perfektionieren. Die Produkte von TUMI stehen für Exzellenz und Ausdauer, und es ist eine große Ehre, die Spielerinnen des Frauenteams bei ihren Höchstleistungen unterstützen zu können", sagte Jill Krizelman, Senior Vizepräsident für globales Marketing und eCommerce bei TUMI.

Todd Kline, Chief Commercial Officer, Tottenham Hotspur, teilt mit: „Der Klub schätzt TUMI und seine Produkte nach den letzten erfolgreichen Partnerschaften sehr. Wir wissen, dass unsere Spieler auf ihren Reisen zu und von den Spielen enorm von TUMI-Produkten profitieren werden. Kurz vor unserem ersten Heimspiel der Saison steigert diese neue Partnerschaft die Vorfreude auf die kommende Saison und zeigt, wie attraktiv es momentan ist, Sponsor der Tottenham Hotspur Frauen zu sein."

Das Logo von TUMI wird erstmals beim ersten WSL-Heimspiel der Saison am kommenden Sonntag gegen die Bristol City Frauen auf den Trikots der Spielerinnen zu sehen sein. Folgen Sie uns auf den sozialen Kanälen @tumitravel und @spurswomen.

