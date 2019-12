MultiDimension Technology Co., Ltd.

MDT bringt bistabile TMR-Magnetschaltersensoren mit passiv-magnetischem Memory-Effekt auf den Markt

San Jose, Kalifornien und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire)

MDTs einzigartige TMR-Technologie realisiert passiv-magnetischen Memory-Effekt für High-End-Industrieanwendungen

MultiDimension Technology (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2670317-1&h=118924847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2670317-1%26h%3D2046304682%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dowaytech.com%2Fen%2F%26a%3DMultiDimension%2BTechnology&a=MultiDimension+Technology) Co., Ltd. (MDT), ein führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf die Technologie des Tunnelmagnetowiderstands (TMR) spezialisiert hat, hat drei Modelle bistabiler TMR-Magnetschaltersensoren, TMR1212 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2670317-1&h=1713933104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2670317-1%26h%3D4266433809%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dowaytech.com%2Fen%2F2115.html%26a%3DTMR1212&a=TMR1212)/TMR1213 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2670317-1&h=773096895&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2670317-1%26h%3D1438584552%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dowaytech.com%2Fen%2F2116.html%26a%3DTMR1213&a=TMR1213)/TMR1215 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2670317-1&h=3450979390&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2670317-1%26h%3D1738756453%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dowaytech.com%2Fen%2F2117.html%26a%3DTMR1215&a=TMR1215), eingeführt. Es handelt sich um bipolare TMR-Schaltersensoren mit geringem Stromverbrauch, die den durch magnetische Polarität ausgelösten EIN/AUS-Zustand ohne Stromversorgung erkennen und beibehalten können. Der passiv-magnetische Memory-Effekt eignet sich ideal für Niveauschalter in Aufzugstüren, magnetische Flip-Füllstandsmessgeräte, kontaktlose Magnetknöpfe und viele industrielle Anwendungen, die ausfallsichere Funktionen bei der Positions- und Geschwindigkeitsmessung erfordern.

Im Falle von Stromausfällen können TMR121212/TMR1213/TMR1213/TMR1215 den EIN/AUS-Zustand passiv speichern und der letzte Zustand kann sofort nach Wiederaufnahme der Stromversorgung abgerufen werden. Sie sind für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb in einem daueraktiven Modus mit 1,5 Mikroampere und geringem Stromverbrauch ausgelegt. Ihre Schaltempfindlichkeit liegt zwischen 20 und 90 Gauß, sodass sie eine Vielzahl von Einsatzbedingungen unterstützen.

"Die bistabilen TMR-Schaltersensoren von MDT sind unter allen halbleiterbasierten magnetischen Sensortechnologien wie Hall-Effekt, AMR (Anisotroper Magnetowiderstand), GMR (Riesenmagnetowiderstand) und TMR, die ersten ihrer Art auf dem Markt. Im Vergleich zu einem bistabilen Reed-Schalter, der ein Magnetpaar benötigt, um die Verriegelungsfunktion zu realisieren, und somit einen großen Formfaktor erreicht, bieten unsere bistabilen TMR-Schaltersensoren eine sehr kompakte Gehäusegeometrie in standardmäßigen SOT23- oder TO92-Gehäusen, eine wettbewerbsfähige Kosteneffizienz, verbesserte Zuverlässigkeit und die einzigartige Kombination aus passivem Betrieb und High-Speed-Aktivmodus bei geringem Stromverbrauch", erklärte Dr. Song Xue, Chairman und CEO von MultiDimension Technology. "Dank unseres starken IP-Portfolios und unserer fortschrittlichen Produktionsanlagen sind wir in der Lage, unseren Kunden das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere TMR-Technologie anzubieten, die die Hauptvorteile der bisherigen magnetischen Sensorik kombiniert und gleichzeitig ihre Grenzen in einer ständig wachsenden TMR-Sensor-Produktfamilie überwindet."

MDT ist der erste Serienlieferant von TMR-Sensoren der Branche. Die TMR-Sensoren von MDT wurden mit ihrer patentierten TMR-Technologie und in einer eigenen Produktionsstätte entwickelt und hergestellt und zeichnen sich durch eine Reihe von Vorteilen aus, darunter geringer Stromverbrauch, hohe Sensitivität, geringes Rauschen und passiver Betrieb mit magnetischem Memory-Effekt. Sie sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Industrie-, Automobil-, Verbraucher- und medizinischen Sensoranwendungen.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet und unterhält Niederlassungen in Beijing, Shanghai, Chengdu und Ningbo (China), in Osaka (Japan) und in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geschütztem geistigem Eigentum aufgebaut und hochmoderne Fertigungskapazitäten entwickelt, die die Serienproduktion von leistungsstarken und kostengünstigen TMR-Magnetsensoren unterstützen können, um anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen wird von einem Kernteam aus führenden und erfahrenen Experten in den Bereichen Magnetsensortechnologie und Ingenieurdienstleistungen geleitet, und ist dem Ziel verpflichtet, Mehrwert für seine Kunden zu generieren und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen zu MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.

Pressekontakte Jinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com, Tel.: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (China) Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com, Tel.: +86-189-3612-1160 (China)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpg