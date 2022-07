Porsche Schweiz AG

Neue Fahrtrainings im Porsche Driving Center auf dem Circuit de Lignières

Rotkreuz (ots)

Porsche bietet ab sofort neue Fahrerlebnisprogramme in der Schweiz an. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Touring Club Schweiz (TCS) erweitert der Stuttgarter Sportwagenhersteller seine Erlebnispalette namens Porsche Experience erstmals um frei zugängliche Fahrtrainings. Teil der Angebotserweiterung ist ein Cobranding des einzigen Rundkurses in der Schweiz: Die Anlage des Circuit de Lignières wird zum sogenannten Porsche Driving Center Lignières. Die neuen Programme finden exklusiv auf dem Gelände des TCS im Kanton Neuenburg statt. Gebucht werden können die Kurse online ( www.porsche.ch/pdc), die Preise starten bei CHF 530.

