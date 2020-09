World Innovation Summit for Education (WISE)

WISE von der Qatar Foundation kündigt E-Book-Veröffentlichung an

Doha, Katar (ots/PRNewswire)

Education Disrupted, Education Reimagined - Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond (dt. Bildung unterbrochen, Bildung neu gestaltet - Antworten der Bildung in der COVID-19-Pandemie und darüber hinaus)

WISE, eine globale Denkfabrik für Bildung der Qatar Foundation, freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Salzburg Global Seminar und Diplomatic Courier die offizielle Veröffentlichung eines speziellen E-Books bekannt zu geben. Titel des Buches: Education Disrupted, Education Reimagined - Responses from education's frontline during the COVID-19 pandemic and beyond (dt. Bildung unterbrochen, Bildung neu gestaltet - Antworten der Bildung in der COVID-19-Pandemie und darüber hinaus).

Die Sonderausgabe kam in Echtzeit als E-Book zustande, als WISE in Zusammenarbeit mit dem Salzburg Global Seminar zentrale Interessenvertreter und Fachleute aus dem Bildungswesen aus über 98 Ländern in einer dreiteiligen Reihe globaler Konferenzen einberufen hatte, deren Ziel es war, die weltweite Bildungsgemeinschaft zusammenzubringen. Das Ergebnis ist eine zeitgeschichtliche Aufzeichnung darüber, wie Schulen, Nichtregierungsorganisationen, Regierungen und internationale Organisationen auf die Schulschließungen während der Krise reagierten und wie sie versuchen, die Krise als Sprungbrett zu nutzen, um die Bildung in ihren Gemeinden und Ländern neu zu definieren und zu verändern.

Das E-Book bietet einem weltweiten Publikum die Möglichkeit, zu verstehen, was geschehen ist und bietet gleichzeitig weltweit führenden Bildungsfachleuten eine fruchtbare Grundlage für neue Ideen.

"Wir hoffen, dass diese Veröffentlichung der Bildungsgemeinschaft einen Bezugspunkt rund um die Krise bietet, auf dessen Grundlage sich Forschung, Politik und Innovation für die Zukunft entwickeln können", erklärte Dr. Asmaa Al-Fadala, Herausgeberin der Publikation und Leiter für Forschung und Inhaltsentwicklung bei WISE.

Zu den Mitwirkenden gehören:

· Ihre Exzellenz Sheikha Hind bint Hamad Al-Thani

· The Rt. Hon. Gordon Brown

· Marc A. Brackett

· Andreas Schleicher

· Stefania Giannini

· Manos Antoninis

· Olli-Pekka Heinonen

Die digitale Ausgabe des Buches zum Download finden Sie hier.

Senden Sie eine E-Mail an media@wise.org.qa um weitere Informationen zu erhalten oder Experten für Medienauftritte anzufragen.

WISE veranstaltet im Rahmen der Global Goals Week am 29. September um 15:30 Uhr (GMT+3) eine virtuelle Sitzung zur Veröffentlichung des E-Books. Sechs der Autoren des E-Books werden auf der Podiumsdiskussion über die Zukunft der Bildung in einer Welt nach COVID-19 diskutieren.

Für die Sitzung anmelden können Sie sich hier.

Informationen zu WISE: WISE ist eine internationale, sektorenübergreifende Plattform für kreatives Denken, Diskussionen und zielgerichtetes Handeln. WISE hat sich als globaler Bezugspunkt für neue Bildungsansätze etabliert. Über den alle zwei Jahre stattfindenden Gipfel sowie über eine Reihe laufender Programme fördert WISE Innovationen und schafft durch die Zusammenarbeit mit anderen die Grundlage für die Bildung der Zukunft.

