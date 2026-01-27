SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung

L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation SERV prend désormais la responsabilité du mandat de grands projets d'infrastructure (GIP) de la Confédération

Zurich (ots)

Début 2026, la responsabilité globale du mandat de grands projets d'infrastructure (GIP) de la Confédération est passée du Secrétariat d'État à l'économie SECO à l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation SERV. La SERV est ainsi devenue le point de contact et de coordination central du "Team Switzerland Infrastructure".

Le Conseil fédéral a lancé le mandat de grands projets d'infrastructure (GIP) en avril 2021 dans le but d'améliorer davantage l'accès de l'économie suisse à d'importants projets d'infrastructure à l'étranger. Les objectifs prioritaires étaient d'assurer une meilleure coordination entre l'industrie suisse et les services compétents de l'administration fédérale ainsi que les instruments de promotion de la Confédération. Il s'agissait en outre d'identifier de façon ciblée les opportunités commerciales et de mettre efficacement en relation la demande étrangère avec l'offre suisse.

Mise en oeuvre du mandat GIP pour la Confédération

À cet effet, le "Team Switzerland Infrastructure" a vu le jour, composée non seulement de la SERV, mais aussi de Switzerland Global Enterprise (S-GE), des associations Swissmem, Swissrail et suisse.ing, du SECO ainsi que d'autres services fédéraux. L'Assurance suisse contre les risques à l'exportation SERV participe activement à la mise en oeuvre du mandat GIP depuis 2022.

Avant même le lancement du mandat GIP par la Confédération, la SERV avait identifié des projets concrets pour les exportateurs suisses dans le cadre de son initiative stratégique "Pathfinding", afin que les PME, en particulier, bénéficient d'un soutien encore meilleur en tant que sous-traitants dans un environnement mondial toujours plus dynamique et complexe. Dans ce contexte, la SERV, en tant que "facilitateur commercial" (" Trade Facilitator "), a pu jouer un rôle moteur et assumer une position de leader dans le cadre du mandat GIP.

Ouverture de nouvelles opportunités commerciales sous la conduite de la SERV

La SERV établit des contacts clés, identifie les projets et les évalue. Elle bénéficie en outre de la notation AAA de la Confédération. Sur la base des expériences et des connaissances acquises, le Secrétariat d'État à l'économie SECO a proposé de transférer à la SERV la responsabilité globale du mandat au 1er janvier 2026. Dans ce cadre, un service de coordination pour le mandat GIP a été créé au sein de la SERV. Cet aménagement ouvre la voie à un renforcement de la collaboration avec des Entreprises Générales internationales (ingénierie, approvisionnement et construction) pour les grands projets.

De nouvelles opportunités commerciales à fort potentiel pour les entreprises suisses

En 2025, la stratégie "Pathfinding" de la SERV a permis de réaliser cinq grands projets d'infrastructure, pour une valeur totale de plus d'un demi-milliard de francs suisses. Près de 50 sous-traitants suisses ont pu y participer. Fin 2025, l'exposition de la SERV dans onze grands projets d'infrastructure actifs s'élevait à plus d'un milliard de francs suisses, soit près de 10 pour cent de son exposition totale.

Le CEO de la SERV, Peter Gisler, salue cette évolution: "Cette marque de confiance de la Confédération va de pair avec d'excellents retours de nos clients, qui profitent de nouvelles opportunités commerciales grâce à notre soutien dans des projets d'infrastructure internationaux. L'objectif principal de ce mandat est et reste, d'une part, le renforcement durable de la compétitivité de l'économie d'exportation suisse et, d'autre part, la possibilité pour la Suisse de participer à la réalisation de nombreux nouveaux grands projets d'infrastructure à l'étranger."

Christian Hendriks, qui assume la direction du service en charge du mandat GIP, se réjouit de son nouveau rôle et parle d'une étape importante: "C'est pour moi à la fois un grand honneur et un défi passionnant de poursuivre le travail couronné de succès de Carsten Böhler et de son équipe à la SERV, en étroite collaboration et en coordination avec les partenaires du Team Switzerland Infrastructure, mais naturellement aussi avec le réseau existant d'entreprises générales. Ensemble, nous gardons un oeil sur les opportunités actuelles du marché et, avec cette étape importante, nous nous rapprochons de l'action, au bénéfice des exportateurs suisses."