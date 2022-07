Graubünden Ferien

Fast 5000 Biker*innen wollten ins Trailtest-Camp

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Fast 5000 Biker*innen wollten ins Trailtest-Camp

26 Mountainbikefahrer*innen aus Deutschland und der Schweiz testen die Trails der Top-Bike-Destinationen Graubündens. Fast 5000 Personen hatten sich für das von Graubünden Ferien organisierte Trailtest-Camp in diesem Sommer beworben. Ziel der Aktion ist es, das Bike-Angebot in Graubünden, dem Home of Trails, gemeinsam mit Gästen weiterzuentwickeln.

«Wir sind überwältigt von der grossen Resonanz», sagt Mike Frei, Bike-Verantwortlicher bei Graubünden Ferien. 4891 Mountainbike-Fans hatten sich bei der touristischen Marketingorganisation gemeldet, um an einem Trailtest-Camp, welches diesen Donnerstag, 7. Juli 2022, startet, teilzunehmen. Natürlich sei das Angebot von einem Bike-Urlaub all inclusive im Home of Trails der Alpen unschlagbar. «Mit so vielen Eingaben hatten wir aber doch nicht gerechnet», so Mike Frei.

Premiere im Home of Trails

26 Mountainbikefahrer*innen wurden für das Camp aus all den Bewerbungen ausgewählt. Die Teilnehmenden stammen aus Deutschland und der Schweiz, das Durchschnittsalter liegt bei Mitte Dreissig, Männer wie Frauen sind gleichermassen vertreten und auch eine Familie ist mit von der Partie. Alle steigen sie zum ersten Mal in Graubünden aufs Bike. Drei Tage lang werden sie auf eigene Faust die Trails der Destinationen Davos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin, Engadin Samnaun Val Müstair und Laax ausgiebig testen.

An einem abschliessenden, gemeinsamen Workshop sollen die gemachten Erfahrungen der Trail-Tester*innen geteilt werden. Was hat den Bike-Fans in der ihr zugeteilten Destination besonders gefallen? Wo liegt noch Verbesserungspotential? Antworten auf diese Fragen sollen helfen, das Bike-Angebot in Graubünden aus Sicht der Gäste zu optimieren. Denn als leidenschaftliche und erfahrene MTB-Fahrer*innen haben sie die beste Expertise.

Für viele ein Lebensgefühl

Im Home of Trails kann ein Wegnetz von rund 11'000 Kilometern Länge auch fürs Biken genutzt werden – Rücksichtnahme und Respekt gegenüber allen anderen vorausgesetzt. Für viele Mountainbiker*innen ist es mehr als ein Hobby oder Sport, auf den Trails unterwegs zu sein: Auf die Wettbewerbsfrage zum Trailtest-Camp, was Mountainbiken einem persönlich bedeutet, wurden oft die Begriffe «Freiheit» und «Lebensgefühl» genannt.

Informationen zu den 26 Trailtester*innen unter www.graubuenden.ch/trail-tester

Informationen zu Fairtrail Graubünden unter www.graubuenden.ch/fairtrail

Hinweis an die Medien:

Besuchen Sie das Trailtest-Camp oder berichten Sie von den Erfahrungen der Trail-Tester*innen, gerne stellen wir den Kontakt her.

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch