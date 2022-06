Graubünden Ferien

Graubünden: der laut Studie gemütlichste Kanton

Graubünden ist der gemütlichste Kanton der Welt. Dies konnte in einer unwissenschaftlichen patgific-Studie nachgewiesen werden.

«Patgific» [pa’tschi’fig] nennt man in Graubünden alles, was gemütlich und tiefenentspannt ist. Das rätoromanische Wort steht aber auch für die innere Gelassenheit der Bündner*innen, mit der sie das Leben ganz «patgific» nehmen. Eine neue Kampagne von Graubünden Ferien und seinen Partnern soll das Bündner Lebensgefühl auch dem Rest der Schweiz näherbringen.

Resultate nach Bauchgefühl

Im Zentrum steht eine neue «patgific-Studie», die beweisen soll, dass Graubünden der gemütlichste und erholsamste Kanton der Welt ist. Der Clou dabei: Bereits die Erstellung der Studie war sehr gemütlich und darum absolut unwissenschaftlich. Denn eine richtige Studie ist normalerweise mit monatelanger, akribischer Arbeit verbunden, was dann doch zu anstrengend und zu wenig «patgific» gewesen wäre. So wird beispielsweise «aifach uf as Bänkli höckla» als verwendete Messmethodik angegeben oder «Bauchgefühl» als Quelle.

Dass die Ergebnisse und Schlussfolgerungen wissenschaftlich nicht anerkannt sind, macht die Studie aber nicht weniger wahr: Alle sind eingeladen, sich in Graubünden selbst davon zu überzeugen, wie entspannt es in dem Bergkanton ist. Die Studie kann auf https://www.graubuenden.ch/de/patgific-studie heruntergeladen werden, wo zudem besonders gemütliche patgific-Angebote der Partnerdestinationen Val Surses und Vals sowie der Rhätischen Bahn zu finden sind.

Testpersonen gesucht

Beworben wird die Studie mit Videos, die einen «patgific-Forscher» bei seiner (nicht besonders harten) Arbeit dokumentieren. Die Erkenntnisse der augenzwinkernden «patgific-Studie» werden zudem in Form von Diagrammen und Infografiken als Social Ads veröffentlicht, um gezielt die Vorzüge der verschiedenen Regionen hervorzuheben. Als kleines Highlight werden im Rahmen eines Wettbewerbs ausserdem Testpersonen gesucht, die ein Wochenende lang die Studienresultate kostenlos überprüfen dürfen.

Studienergebnisse unter: https://www.graubuenden.ch/de/patgific-studie

Einblick in die Forschungsarbeit: https://www.youtube.com/watch?v=lYKA8COoTf8

