Innovative Gesundheitslösung für die Gelenke FruiteX-B® jetzt in der EU verfügbar

FutureCeuticals, Inc. freut sich bekanntzugeben, dass seine Lösung für die Gesundheit der Gelenke, FruiteX-B®, jetzt für die kommerzielle Verwendung in der Europäischen Union (EU) erhältlich ist. Der Partner des Unternehmens in der EU, vaneeghen, wird für den Vertrieb verantwortlich sein.

Der Antrag auf Zulassung als neuartiges Lebensmittel von Kalziumfructoborat, das unter dem Namen FruiteX-B® vertrieben wird, war im Jahr 2019 durch FutureCeuticals, Inc. bei der Europäischen Kommission gestellt worden. Im Mai 2021 beendete das EFSA-Gremium für Ernährung, neuartige Lebensmittel und Lebensmittelallergene (NDA) seine Bewertung der unterstützenden Daten und veröffentlichte seine Stellungnahme. Darin wurde bestätigt, dass FruiteX-B als neuartiges Lebensmittel sicher und konform mit den entsprechenden EU-Vorschriften ist.

„Wir freuen uns sehr, dass FruiteX-B den Status eines neuartigen Lebensmittels erhalten hat und nun Unternehmen in der EU zur Verfügung steht, die auf der Suche nach sicheren und wirksamen Inhaltsstoffen für die Gesundheit der Gelenke sind", sagt Randy Wexler, Vice President, General Counsel, und Head of Research and Development bei FutureCeuticals. „Wir freuen uns darauf, die Marke FruiteX-B durch unsere Partnerschaft mit vaneeghen in der EU zu vertreiben."

„vaneeghen ist stolz darauf, diese innovative Marke in der EU auf den Markt zu bringen", sagt Erik Bakkers, Innovation and Marketing Director bei vaneeghen. „Wir stellen FruiteX-B offiziell auf der VitaFoods Europe im Mai 2022 (Stand #I170) vor und freuen uns darauf, mit potenziellen Partnern in Kontakt zu treten, die ein neues erfolgreiches Produkt für die Gelenkgesundheit entwickeln wollen."

FruiteX-B ist ein patentierter, veganer Mineralstoffkomplex namens Kalziumfructoborat, der mit der Verbindung identisch ist, die in der Natur in bestimmten Früchten, Gemüse, Nüssen und Hülsenfrüchten vorkommt.

FruiteX-B hat sich in den Vereinigten Staaten seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Forschung und auf dem Markt als sicher und klinisch wirksam erwiesen, um das Wohlbefinden und die Mobilität der Gelenke zu verbessern.

Informationen zu FutureCeuticals:

FutureCeuticals, Inc. ist ein führendes Familienunternehmen, das in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten auf Frucht-, Gemüse- und Getreidebasis für den Markt der funktionellen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel aktiv ist. Durch die Zusammenführung von Natur und Wissenschaft bringen wir Innovationen hervor, die das Leben der Menschen verbessern.

Informationen zu vaneeghen:

vaneeghen ist ein Familienunternehmen mit mehr als 350 Jahren Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von lebensmittelnahen Produkten. Im Laufe der Zeit haben wir uns zu einem der führenden internationalen Vertriebsunternehmen für innovative Produkte, Vitamine, Pflanzenextrakte, Mineralien und andere Nährstoffe weiterentwickelt.

