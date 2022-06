Voith Group

Voith übernimmt die ARGO-HYTOS Gruppe

Heidenheim (ots)

Der Technologiekonzern Voith übernimmt das Unternehmen ARGO-HYTOS. Das in Baar, Schweiz, ansässige Unternehmen entwickelt und produziert Hydraulik-Komponenten und -Systemlösungen mit Schwerpunkt auf den Off-Highway Bereich (Landmaschinen, Baumaschinen und Förderfahrzeuge). Ein entsprechender Vertrag wurde am 6. Juni 2022 unterzeichnet.

"Voith ist in zahlreichen Branchen Technologieführer in der Antriebstechnik. Wir haben für Voith Turbo den Bereich Off-Highway als weiteres Wachstumsfeld definiert. Das Familienunternehmen ARGO-HYTOS mit seiner über 70-jährigen Erfahrung, dem Fokus auf Technologie und Innovation sowie der klaren Kundenorientierung passt dabei perfekt zu Voith. Damit ist ARGO-HYTOS der ideale Einstieg für Voith in diesen zukunftsträchtigen Markt", sagt Cornelius Weitzmann, Mitglied der Voith-Konzerngeschäftsführung sowie Vorsitzender der Geschäftsleitung von Voith Turbo. "Durch die Bündelung der Kompetenzen und Ressourcen von ARGO-HYTOS und Voith wollen wir den Kunden einen signifikanten Mehrwert bieten. Neben der erfolgreichen Fortsetzung der bisherigen Wachstumsstrategie von ARGO-HYTOS, liegt unser Fokus insbesondere auf der gemeinsamen Entwicklung von Kundenlösungen für die Megatrend-Themen Elektrifizierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit", ergänzt Erich Hofer, CEO von ARGO-HYTOS. Das Unternehmen soll als eigenständige Marke mit dem Zusatz "a Voith Company" weitergeführt werden.

Voith übernimmt 79,5% der Anteile von ARGO-HYTOS. Die weitere Beteiligung der beiden bisherigen Eigentümer Christian Kienzle und FSP CAPCELLENCE sind ein starker Ausdruck für die Kontinuität und Fortführung des erfolgreichen Weges von ARGO-HYTOS in neuer Eigentümerstruktur.

"ARGO-HYTOS hat sein neues Zuhause als strategische Plattform für Off-Highway Anwendungen in Voith Turbo gefunden", sagt Christian Kienzle, bisheriger Mehrheitsgesellschafter der ARGO-HYTOS Gruppe. "Voith wird ARGO-HYTOS die Fortsetzung und Beschleunigung seiner langfristigen Wachstumsstrategie ermöglichen und bietet so auch allen unseren Mitarbeitern eine sichere Perspektive", ergänzt Dr. Spyros Chaveles, Geschäftsführender Gesellschafter der CAPCELLENCE.

Der Abschluss der Transaktion wird für August 2022 erwartet und steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen erteilt werden. Zum Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Über ARGO-HYTOS

Die ARGO-HYTOS Gruppe beliefert als Komponenten- und Systemlieferant Kunden im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen und des allgemeinen Maschinenbaus. Das Familienunternehmen mit mehr als 1.600 Mitarbeitern verfügt über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Steuer- und Regelungstechnik sowie der Filtration in der Mobil- und Industriehydraulik. Besonders in der Mobilhydraulik hat sich ARGO-HYTOS zu einem Innovationsführer entwickelt. ARGO-HYTOS besitzt zahlreiche Patente und hat in vielen Fällen neue Standards in der Branche gesetzt. Die ARGO-HYTOS Gruppe ist mit Produktionsgesellschaften in Deutschland, Tschechien, Polen, Indien und China vertreten, sowie in zahlreichen eigenen internationalen Vertriebs- und Montagegesellschaften weltweit aktiv.

Über die Voith Group

Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 20.000 Mitarbeitern, 4,3 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.

Der Konzernbereich Voith Turbo ist Teil der Voith Group und ein Spezialist für intelligente Antriebstechnik, Systeme sowie maßgeschneiderte Serviceleistungen. Durch innovative und smarte Produkte bietet Voith höchste Effizienz und Zuverlässigkeit. Kunden aus zahlreichen Branchen wie Öl und Gas, Energie, Bergbau und Maschinenbau, Schiffstechnik, Schienen- und Nutzfahrzeuge setzen auf Spitzentechnologien und digitale Lösungen von Voith.