Medieneinladung: Bekenner-Aktion gegen Littering in Solothurn

Sehr geehrte Medienschaffende

Littering ist ein Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz: Die Medien berichten immer wieder über Brennpunkte, Städte und Gemeinden versuchen mit verschiedenen Massnahmen, Littering unter Kontrolle zu halten, und auch die Politik sucht nach wirkungsvollen Lösungen.

Als Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering unterstützt die IGSU Bund, Städte und Gemeinden bei ihren Bemühungen gegen Littering und sensibilisiert die Bevölkerung für diese Problematik – so auch am 5. Juli 2023 auf dem Amthausplatz in Solothurn: Mit Statements und Unterschriften auf einem Plakat werden sich Solothurnerinnen und Solothurner zu einer sauberen Stadt und zu einer sauberen Schweiz bekennen. Betreut wird die Aktion von den IGSU-Botschafter-Teams.

Wir laden Journalistinnen und Journalisten dazu ein, die Aktion zu besuchen und über das positive Zeichen gegen Littering zu berichten. Um 12.45 Uhr findet zudem ein Gruppenfoto mit anwesenden Politikerinnen und Politikern statt, die das Ziel einer sauberen Stadt Solothurn und einer sauberen Schweiz unterstützen.

Ort: Amthausplatz Solothurn

Mittwoch, 5. Juli, von 10.00 bis 16.00 Uhr

Termin Gruppenfoto: 12:45 Uhr (Dauer: ca. 5 Minuten)

Wir danken für eine vorgängige Anmeldung an info@igsu.ch

Wir würden uns sehr freuen, Sie am Anlass begrüssen zu können. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem nationalen Clean-Up-Day vom 15. und 16. September 2023, der von Profi-Fussballerin Lara Dickenmann unterstützt wird.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Nora Steimer

M.Sc. in Umwelt- und Sozialpsychologie

Geschäftsleiterin, IGSU

