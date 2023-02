Sonata Software Ltd.

Sonata Software unterzeichnet definitive Vereinbarung mit Quant Systems Inc., einem Unternehmen für Unternehmensdatenanalyse und Cloud-Modernisierung

Das Unternehmen übernimmt 100 % der Anteile in einem reinen Bargeschäft

Mit der bisher größten Akquisition in der Geschichte von Sonata Software untermauert das Unternehmen seine Fähigkeiten im Bereich Modernisierung und Digital Engineering

Sonata Software, ein führendes Unternehmen für Modernisierung und Digital Engineering, hat bekanntgegeben, dass Sonata Software North America Inc., (SSNA), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sonata Software Limited (SSL), eine definitive Vereinbarung mit den Aktionären von Quant Systems Inc., einem texanischen Unternehmen für IT-Lösungen und Software, über die Übernahme von 100 % der Anteile an Quant unterzeichnet hat.

Diese Akquisition steht im Einklang mit der Strategie von Sonata, seine Wachstumskurve zu beschleunigen und seinen Umfang zu vergrößern. Sie wird den Aufbau der Fähigkeiten von Sonata in den Bereichen Unternehmensdatenanalyse, Cloud-Modernisierung, Cybersicherheit, Salesforce, Datenschutz, Adobe sowie digitale und mobile App-Lösungen beschleunigen, einschließlich differenzierter IPs für Technologien von Salesforce (workbox.io) und Chatbot (LISA). Mit der Übernahme erweitert Sonata seine Kompetenz unter anderem in den Sparten Banking und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie Verbraucher/Einzelhandel. Sein starkes Führungsteam verfügt über umfangreiche Erfahrung und eine Erfolgsbilanz bei Kundendienstleistungen wie auch bei technologischen Innovationen in den Bereichen digitale Transformation, Unternehmensdaten, Salesforce, Datenschutz, Snowflake und Adobe.

„Wir zielen darauf ab, das am schnellsten wachsende Digitalunternehmen der nächsten Generation zu sein, das Modernisierung und digitale Ergebnisse für Unternehmen über unser Framework Platformation™ liefert. Um diese Vision zu erreichen, haben wir einige zentrale strategische Triebkräfte für die Skalierung skizziert, die die Erweiterung des Serviceangebots in der Modernisierung, die Investitionen in die Vertikalen BFSI und Gesundheitswesen/Biowissenschaften und den Aufbau globaler Zentren umfassen. Quant Systems ist an unseren strategischen Triebkräften ausgerichtet und wird es uns ermöglichen, größere Geschäfte in unseren Schwerpunktvertikalen zu gewinnen und unserer Liste von Top-5-Kunden zwei weitere große Kunden hinzuzufügen", erklärte Samir Dhir, MD und CEO, Sonata Software Limited.

Das 2008 gegründete Unternehmen Quant Systems hat Jahr für Jahr erhebliches Wachstum erzielt. Es verfügt über ein Team von mehr als 300 Ingenieuren in Bereitstellungszentren in Indien (Hyderabad) und Costa Rica sowie Onshore-Niederlassungen in Nordamerika, um hochwertige Kundenserviceleistungen zu liefern. Quant bedient eine Reihe von renommierten Marken in den Bereichen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften sowie Verbraucher und Einzelhandel. Es hat ein starkes Partnerökosystem mit branchenführenden Akteuren wie AWS, Adobe, Salesforce, Snowflake und Google Cloud aufgebaut. Innovatives geistiges Eigentum (IP) von Quant – wie Workbox.io und LISA Chatbot - erweitert das Angebot von Sonata Software im Rahmen seiner Platformation™-Strategie. LISA ermöglicht ein echtes Omni-Channel-Erlebnis durch die Integration von Unternehmenssystemen, Kontaktzentrums- und Support-Systemlösungen, während Workbox das digitale Dokumenten-Management vereinfacht.

„Wir sind stolz auf unser Wachstum und die Ergebnisse, die wir in den letzten 15 Jahren geliefert haben und für die wir unseren Kunden dankbar sind. Der Beitritt zur Sonata-Familie wird es uns ermöglichen, unser innovatives IP und unser tiefgründiges Fachwissen einer breiteren Kundenbasis anzubieten, damit sie komplexe Herausforderungen beim Cloud- und Datenmanagement angehen können. Er wird außerdem mehr Wachstumswege für unsere Mitarbeiter eröffnen und unserem Reservoir an wertvollen Fähigkeiten mehr Tiefe verleihen", sagte Srini Veeravelli, CEO, Quant Systems Inc.

