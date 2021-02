Sonata Software Ltd.

Einzigartige "Platformation"-Strategie von Sonata Software für die Digital-Transformation im weltweiten Aufschwung

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

- Sonata feiert vierjähriges Jubiläum seiner "Platformation"-Strategie, die zum Erfolg für das Unternehmen und für Kunden geworden ist, die auf digital umstellen wollen

Sonata Software, ein weltweit tätiges Unternehmen für IT-Dienstleistungen und Technologielösungen, hat bekannt gegeben, dass die Nachfrage nach seiner einzigartigen, markenrechtlich geschützten Strategie "PlatformationTM" für die Digital-Transformation bei seinen Kunden weltweit einen erheblichen Anstieg verzeichnet. Im März 2021 ist es 4 Jahre her, seit Sonata seinen unternehmenseigenen Ansatz für die digitale Transformation namens "PlatformationTM" angekündigt hat. Das Unternehmen feiert dieses Datum, da es zu Symbol für den Erfolg des Unternehmens sowie für die Kunden geworden, die auf digital umstellen wollen. Das Konzept der "PlatformationTM" verzeichnet einen Erfolg nach dem anderen und hat im Zuge der Pandemie noch an Bedeutung gewonnen, was den Weg für ein starkes Wachstum von Sonata sowie seine Kunden ebnet.

"Wir sind sehr stolz darauf, das vierjährige Jubiläum von PlatformationTM zu feiern, dem einzigartigen und revolutionären Ansatz von Sonata, mit dem etablierten Unternehmen die digitale Transformation gelingt", erklärte Srikar Reddy, MD und CEO von Sonata Software. "Sonata nutzt die Leistungsfähigkeit von Plattformen, um die Kunden bei der Erstellung und Implementierung plattformbasierter Geschäftsmodelle zu unterstützen. Durch die Kombination von technischen Spitzenleistungen mit Branchenerfahrung, horizontalem Nischen-Know-how, Plattform-Diensten und IPs hilft Sonata beim Aufbau offener, vernetzter, intelligenter und skalierbarer Plattformen, die heute die Grundlage moderner digitaler Unternehmen bilden. Sonata hat außerdem Geschäftsmodelle für Referenzplattformen für verschiedene Branchen erstellt, auf die sich das Unternehmen spezialisiert hat, wie beispielsweise Einzelhandel, Konsumgüter, Vertrieb, Fertigung, Agrarwirtschaft und Versorgungsindustrie, denen branchenführende Plattform-Modelle angeboten werden."

"Wir wenden unseren PlatformationTM-Ansatz jetzt für alle unsere Serviceangebote an, sei es Cloud-Transformation, Data & Analytics, Künstliche Intelligenz/Maschinelles Lernen, Plattform-Engineering, Enterprise-Resource-Planning/Dynamics-Services oder PlatformationTM-Beratungsdienste in der gesamten Wertschöpfungskette, um die digitalen Investitionen unserer Kunden zukunftssicher zu machen, während diese flexibel auf sich stets änderndes Anforderungen ihres Geschäfts reagieren können. Selbst mit unseren IPs haben wir einen PlatformationTM-Ansatz verfolgt, der unseren Kunden den Prozess viel schneller und einfacher macht", fügte Srikar Reddy hinzu.

Sonata ist für viele globale Giganten zum bevorzugten Partner für die digitale Transformation geworden. Pantalu Avasarla, VP für Technology Daymark Systems (ein Unternehmen der CMC Group), sagte: "Sonata ist und bleibt durch technisches Know-how, Verfahren und Tools ein wichtiger Partner für das Plattform-Engineering bei der Erstellung und Einführung der Plattform." Ähnlich drückte sich Daniel Volk, SVP & CIO von Crawford (größter börsennotierter unabhängiger Anbieter von Lösungen für das Management und Outsourcing von Versicherungsansprüchen) aus: "Sonata hat uns auf diesem digitalen Weg unterstützt und die FNOL-Plattform (Digital First Notice of Loss) mithilfe ihres PlatformationTM-Ansatzes aufgebaut, um offene, vernetzte, intelligente und skalierbare Plattformen voranzutreiben." Noch mehr Lob für Sonata kam von Alfred Muthunathan, CIO von CPL Aromas (in Großbritannien beheimatetes Unternehmen für einige der weltweit größten Parfüms, das in 100 Ländern tätig ist): "Sonata war ein strategischer Partner für uns und hat uns dabei geholfen, auf der Grundlage von PlatformationTM unsere wichtigsten Geschäftssysteme zu stabilisieren und die digitale Transformation umzusetzen."

Um eine durchgängige Transformation der Fachkräfte im Unternehmen auf der Grundlage von PlatformationTM sicherzustellen, hat Sonata umfassend in das Schaffen neuer Stellen investiert: Digitalstrategen, Digitalarchitekten, Digital Delivery-Manager und Digital Client-Partner, die PlatformationTM bis ins kleinste Detail beherrschen. Das Unternehmen hat außerdem ein einheitliches Ingenieurprogramm eingerichtet, um Full-Stack-Ingenieure auszubilden. So ist es kein Wunder, dass Madhavi Srinivas, CHRO von Sonata Software, erklärte: "Der häufigste Grund für potenzielle Mitarbeiter, die sich uns anschließen möchten, ist die Möglichkeit, PlatformationTM kennenzulernen und damit zu arbeiten. Sie finden es cool."

Zu den künftigen Erwartungen erklärte Srikar Reddy abschließend: "Während sich Frameworks und Konzepte ständig weiterentwickeln, haben wir, als wir das PlatformationTM-Framework erarbeitet haben, untersucht, wie wir unseren Kunden helfen können, die digitale Transformation sicher, effektiv und schnell gestalten, damit keine Probleme mit der Kompatibilität auftauchen, wenn neue Optionen hinzukommen. Die letzten 4 Jahre waren Zeugnis dafür. Wir sind jetzt mehr denn je davon überzeugt, dass PlatformationTM als einzigartiges Konzept für eine erfolgreiche digitale Transformation mehr als geeignet ist. In den letzten 4 Jahren wurde in der gesamten Wertschöpfungskette viel unternommen, um die Ausbildung neuer Fachkräfte zu konzipieren, zu entwerfen und anzubieten. Die Zustimmung, die wir von Kunden, Partnern und Analysten erhalten haben, macht uns zuversichtlich, dass wir unsere Investitionen und die Anwendung des Konzepts vorantreiben und ausweiten sollten. Unsere Konzepte und unser Ansatz haben sich bewährt und dies ist einer der Hauptgründe, warum unsere Kunden bei uns Wert für sich sehen. Kunden, die schnell auf den Markt kommen möchten, können unsere neuesten IPs in Rekordzeit nutzen und mit dem sich entwickelnden Geschäft andere Komponenten hinzufügen."

