Marken

Marken wird neue temperaturgeregelte Niederlassung in Dublin eröffnen

Research Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire)

Der Standort bietet europäischen Kunden zusätzliche Optionen für die Lagerung und Distribution von Materialien für klinische Studien

Marken freut sich, die Eröffnung einer neuen Einrichtung mit Kühlketten-Kühlung in Dublin (Irland) bekannt geben zu können. Der neue Standort ermöglicht dem Unternehmen, noch stärker von Irlands florierendem Lifesciences-Sektor zu profitieren. Irland ist ein attraktiver Standort für globale Pharmaunternehmen. 75 Pharmaunternehmen und 40 Pharma- und Biopharma-Fabriken haben sich dort bereits niedergelassen.1 Die neue Einrichtung von Marken befindet sich in strategischer Lage neben dem Flughafen von Dublin und bietet temperaturgeregelte Vorbereitung und Konditionierung von Verpackungen für Kundensendungen des wachsenden Kundenstamms von Marken in Irland und ganz Europa.

Dieser neue Standort stärkt die Präsenz der gesamten globalen Lieferkette von Marken. Das Unternehmen bietet Kunden End-to-End-Lieferketten-Logistiklösungen in seinem gesamten wachsenden globalen GDP-zertifizierten Netzwerk. Es wird eine große Eröffnung der neuen Niederlassung für Kunden geplant. Auf der Veranstaltung wird Marken hervorheben, wie diese Einrichtung die Führung des Unternehmens vergrößert, indem sie die breiteste Palette an klinischen Logistiklösungen der Branche bietet.

Ariette Van Strien, Präsidentin von Marken, kommentierte: "Aufgrund von Irlands starken Verbindungen zur Pharmaindustrie investieren Marken und unsere Muttergesellschaft UPS weiter in Service- und Betriebsfähigkeiten. UPS übernahm im Jahr 2017 die Nightline Logistics Group und erweiterte vor Kurzem seine inländischen und grenzüberschreitenden Lösungen. Die Eröffnung der neuen Kühlketten-Niederlassung in Dublin baut auf diesen Investitionen auf und ermöglicht Marken, unseren Kunden noch besser in einem Markt zu dienen, der ein exponentielles Wachstum erfährt. Wir sind stolz, die Gelegenheit zu haben, unsere Leistungen zu erweitern und unsere Reaktionszeiten zu verkürzen und unseren Kunden letztendlich eine bessere Ressource zu sein."

Informationen zu Marken

Marken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UPS. Marken ist das einzige Unternehmen, das sich zu 100 % der Umsetzung von patientenzentrierten Lieferketten für die Pharmaindustrie und die Lifesciences-Industrie widmet. Marken hat die führende Position als Dienstleister für Direct-to-Patient-Dienstleistungen, die häusliche Gesundheitspflege und den Versand biologischer Proben inne und verfügt über ein erstklassiges GMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 54 Standorten weltweit für die Lagerung und die Distribution von Materialien für klinische Studien. Die mehr als 1.100 Mitarbeiter von Marken wickeln jeden Monat 90.000 Arzneimittellieferungen und biologische Lieferungen aller Temperaturbereiche in über 220 Ländern ab. Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffung, Lagerung und Distribution von Hilfsstoffen, Verifizierung und Qualifizierung von Transportrouten sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatung runden die einzigartige Position von Marken in der Pharma- und Logistikindustrie ab.

1 Hier im Business, Biopharmazeutische Industrie Irland, IDA Ireland. Website.

Logo - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2753084-1&h=489051822&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2753084-1%26h%3D3851754591%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F732970%2FMARKEN_Logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F732970%2FMARKEN_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F732970%2FMARKEN_Logo.jpg

Kontakt:

Pressekontakt:



Christine Noble

info@marken.com

+1 919 474 6890

www.marken.com