Taizhou Embroidery Museum, Zhejiang Province

Ostchinas Taizhou-Stickerei webt immaterielles Kulturerbe in das moderne Leben

Ausländische Lehrer und Studenten aus acht Ländern, darunter die Vereinigten Staaten und Neuseeland, besuchten kürzlich das Taizhou Embroidery Life Art Museum und begaben sich auf eine Reise, um die Stickereikultur von Taizhou zu erleben, so das Taizhou Embroidery Museum.

Malik, ein ausländischer Lehrer aus Pakistan, war sehr beeindruckt. „Ich habe den Herstellungsprozess von Seide schon einmal gesehen, und dieses Mal sehe ich, wie Seide in Taizhou zu einem Kunstwerk wird. Es ist so schön! Diese Arbeiten beeindrucken mich wirklich. Darüber hinaus sind sie sowohl künstlerisch als auch praktisch. Ich mag sie wirklich!", sagte Malik.

Das Taizhou Embroidery Life Arts Museum wurde von Lin Xia, dem Erben der Taizhou-Stickerei in der dritten Generation, gegründet. Das Museum ist für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich und dient dazu, die Entwicklung der Stickerei in Taizhou darzustellen und die Volksstickereikultur in Taizhou zu fördern. Als Meisterin des chinesischen Kunsthandwerks verbindet Lin traditionelle Stickereikunst mit moderner Mode zu einem neuen Genre mit einzigartigen regionalen Stickereimerkmalen von Taizhou. Sie gründete ihre eigene Kulturmarke und baute eine kulturelle und kreative Industriekette auf, in deren Mittelpunkt die traditionelle Stickerei steht.

Die Stadt Taizhou an der Südostküste Chinas, in der Provinz Zhejiang, kann auf eine lange Geschichte der Stickereikultur zurückblicken, die zu den reichhaltigen und einzigartigen Kulturschätzen gehört. Nach den ausgegrabenen Fragmenten von Seidenstoffen aus der Antike zu urteilen, hat die Stickerei in Taizhou eine mehr als 1.000 Jahre alte Geschichte. Während der späten Qing-Dynastie wurde die alte Taizhou-Stickerei perfekt mit ausländischer Schnitzstickerei kombiniert, wodurch die moderne Taizhou-Stickerei mit regionalen Merkmalen entstand.

Als Volkskunst, die sowohl westliche Ästhetik als auch traditionelle chinesische Fertigkeiten in sich vereint, hat sich die moderne Taizhou-Stickerei nach drei Generationen der Vererbung zu einer der charakteristischsten regionalen Stickereien mit fast 300 Sticharten in China entwickelt. Sie wurde in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Provinz Zhejiang aufgenommen und ist das Markenzeichen des immateriellen Kulturerbes des Bezirks Jiaojiang.

Unter der Leitung der Abteilungen für immaterielles Kulturerbe der Stadt Taizhou und des Bezirks Jiaojiang haben lokale Unternehmen die historische Entwicklung, die regionale Kultur, den sozialen Wert und das Erbe der Stickerei von Taizhou erforscht und geordnet. Die kulturellen, technischen und künstlerischen Elemente der Taizhou-Stickerei werden herausgearbeitet und durch kreatives Design umgesetzt. Die lokalen Unternehmen haben die einzigartige lokale Kultur als Erbe und das immaterielle Erbe der Stickerei als Träger genutzt, um immaterielle Fähigkeiten in das moderne Leben zu integrieren. Die Stickerei von Taizhou ist auf dem Weg zur Perfektionierung von Handwerkskunst, Wahrnehmung und Zweckmäßigkeit.

Bildunterschrift: Eine Stickerin aus Taizhou ist am Sticken.

