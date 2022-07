Veeva Systems

Gericht weist Klage von Medidata gegen Veeva aus Mangel an Beweisen ab und blockiert Medidatas Vorstöße zur Einschränkung von Wettbewerb und Arbeitnehmerrechten

New York und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Großer Sieg für Arbeitnehmerrechte und die Biowissenschaftsbranche: Gericht stoppt Versuche von Medidata, Innovation und freien Wechsel von qualifizierten Mitarbeitern zu unterdrücken

Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hat die von Medidata, einem Unternehmen von Dassault Systèmes, gegen Veeva Systems (NYSE: VEEV) eingereichte Klage wegen Veruntreuung von Geschäftsgeheimnissen abgewiesen. Nach der Hälfte der Verhandlung beendete der Richter das Verfahren und wies die Klage ab, da Medidata nicht in der Lage war, seine Ansprüche gegen Veeva zu begründen. Das Urteil ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Rechte von Arbeitnehmern und Kunden, da der Fall einen Versuch darstellte, den Wettbewerb und den freien Wechsel von qualifizierten Mitarbeitern mit unbegründeten Forderungen nach Geschäftsgeheimnissen einzuschränken.

Jed Rakoff, Bundesbezirksrichter seit 1996 und außerordentlicher Professor an der Columbia Law School und der NYU Law School, stellte in seinem Urteil vom 15. Juli fest:

„...in Anbetracht der Tatsache, dass der Fall von [Medidata] auf Behauptungen über spezifische Geschäftsgeheimnisse beruht, die veruntreut wurden, haben sie es versäumt, ihre Argumente vorzubringen." Weiter erklärte er: „Ich denke, ein allgemeineres Problem mit [Medidatas] Fall ist, dass sie zu denken scheinen, fast alles auf der Welt könne ein Geschäftsgeheimnis sein. Und das würde natürlich bedeuten, dass Sie niemals einen Mitarbeiter aus einem anderen Unternehmen einstellen könnten, weil alles, was er sagt — jedes Wort — indirekt etwas enthüllen würde, was er in seiner vorherigen Beschäftigung gelernt hat... und sowohl die Statuten hier als auch die Gesetzgebungsgeschichte machen deutlich, dass das nicht die Absicht der Gesetzgeber war..."

Trotz fehlender Beweise reichte Medidata 2017 eine Klage wegen Geschäftsgeheimnissen gegen Veeva und fünf ehemalige Medidata-Mitarbeiter ein, um Veeva an der Innovation auf dem Markt für klinisches Datenmanagement zu hindern und die Medidata-Mitarbeiter einzuschüchtern, damit sie nicht zu Veeva, dem aufstrebenden Marktführer, wechseln.

Medidata hatte in den letzten fünf Jahren viele Gelegenheiten, die unbegründete Klage fallen zu lassen – unter anderem nach der Übernahme durch Dassault Systèmes im Jahr 2019. Das Unternehmen hat sich aber dagegen entschieden und fügte damit vielen unnötig Schaden zu. Der Fall verursachte Verwirrung bei den gemeinsamen Kunden, schädigte Mitarbeiter auf beiden Seiten und kostete die beiden Seiten zusammen schätzungsweise 40 Millionen USD.

„Wir freuen uns, dass das Gericht die Klage von Medidata abgewiesen hat und sich für die Rechte von Mitarbeitern und Kunden angesichts eines Missbrauchs des Rechtssystems, der Einschüchterung von Mitarbeitern und des Versuchs, den Zugang von Unternehmen zu Innovationen zu beschränken, eingesetzt hat", erklärte Peter Gassner, CEO von Veeva. „Grundlose Klagen wie die von Medidata schaden Einzelpersonen, Kunden und der Branche insgesamt. Ich hoffe, dass dieses Urteil andere dazu animiert, ihre Energie auf Innovation und den Erfolg ihrer Mitarbeiter zu konzentrieren, statt auf unnötige und schädliche Rechtsstreitigkeiten."

Veeva ist ein langjähriger Unterstützer der Arbeitnehmerrechte und der Bewegung für ein Verbot von Wettbewerbsverboten. Die missbräuchliche Klage von Medidata unterstreicht erneut die Notwendigkeit eines stärkeren Schutzes des Rechts der Arbeitnehmer, den Arbeitgeber frei zu wechseln, was fairen Wettbewerb und Wirtschaftswachstum fördert.

