Veeva Systems

Veeva kündigt Schulungsanwendung für klinische Studien an

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Veeva Vault Study Training vereint Lernmanagement und klinische Abläufe für integriertes und automatisierte Schulungen und Inspektionsbereitschaft in Echtzeit

Veeva Systems (NYSE: VEEV) hat heute Veeva Vault Study Training angekündigt, eine neue Anwendung, die Forschungsstandorte, Auftragsforschungsinstitute und Sponsoren auf einer einzigen Plattform für das End-to-End-Training für klinische Studien zusammenbringt. Unternehmen, die Vault Study Training verwenden, können sicherstellen, dass alle Testmitarbeiter innerhalb der erforderlichen Fristen qualifiziert sind. Außerdem können sie die Einreichung von Schulungszertifikaten in Veeva Vault eTMF automatisieren, um in Echtzeit für Inspektionen bereit zu sein.

„Veeva arbeitet weiterhin eng mit der Branche zusammen, um Lücken in wichtigen Prozessen in der klinischen Entwicklung zu erkennen und Innovationen anzubieten, die die betriebliche Effizienz verbessern können", erklärte Ed Leftin, Leiter für Information Technology bei Ora, Inc. „Die Möglichkeit, vorhandene Daten und Inhalte in der Veeva Vault Clinical Suite zu verwenden, um Schulungen vom Studienbeginn bis hin zur Durchführung zu erstellen, kann die Studiendurchführung optimieren und die Compliance verbessern."

Vault Study Training baut auf der Erfahrung von Veeva mit mehr als 450 Partner-Unternehmen auf, die Anwendungen der Veeva Vault Clinical Suite verwenden, sowie auf Erkenntnissen aus Hunderten von Veeva Vault Training-Implementierungen. Life-Sciences-Unternehmen können nun ihr Studien- und Standortpersonal effizient und regelkonform ausbilden, was lange Zeit eine der großen Herausforderungen in der Branche war.

Mit der vollständigen und vernetzten Lösung von Veeva können Life-Sciences-Unternehmen aktuelle klinische Stammdaten und Inhalte nutzen, um mit Problemen wie redundanten Informationen, manueller Dateneingabe und isolierten Prozessen aufzuräumen. Vault Study Training automatisiert die Verteilung von Aufgaben, die Verwaltung von Protokolländerungen und die Einreichung von Schulungszertifikaten, um die Effizienz zu steigern und die Abstimmung am Ende der Studie so gering wie möglich zu halten.

„Da sich Studien weiterentwickeln und ein neues Maß an Komplexität erreichen, benötigen die Unternehmen ein gestrafftes und integriertes Schulungssystem, das mit den Anforderungen der heutigen Studien skaliert werden kann", so Shad Ayoub, Senior Director von Veeva Vault Study Training. „Veeva Vault Study Training bietet den Standorten, Auftragsforschungsinstituten und Sponsoren eine grundlegend bessere Erfahrung."

Vault Study Training wird im Herbst 2022 für Erstanwender verfügbar sein. Weitere Informationen zum Vault Study Training finden Sie unter veeva.com/eu/VaultStudyTraining.

Zusätzliche Informationen

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn linkedin.com/Unternehmen/veeva-systems Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter twitter.com/veeva_eu

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basierten Softwarelösungen für die weltweite Life-Science-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 1000 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Als gemeinnützige Gesellschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich der Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der von ihr bedienten Branchen, in Einklang zu bringen. Für weitere Informationen besuchen Sie veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich Veeva

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Produkte und Dienstleistungen von Veeva und die erwarteten Ergebnisse oder Vorteile aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Solche Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum Samstag, 30. April 2022 aufgeführt sind, das Sie hier finden können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 37 und 38), sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können.

Kontakt: Deivis Mercado Veeva Systems 925-226-8821 deivis.mercado@veeva.com Jeremy Whittaker Veeva Systems +49 6950955486 jeremy.whittaker@veeva.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg