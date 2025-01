SwissSkills

SwissSkills 2025: Der Countdown läuft!

Medienmitteilung von SwissSkills vom 17. Januar 2025

Die Spannung steigt! In genau acht Monaten – vom 17. bis 21. September 2025 – heisst es: Bühne frei für die «SwissSkills 2025»! Die vierten zentralen Berufsmeisterschaften öffnen während fünf Tagen auf dem BERNEXPO-Areal ihre Tore und küren aus über 1'100 Jungtalenten in mehr als 90 verschiedenen Berufen die neuen Schweizermeisterinnen und -meister. Doch die SwissSkills 2025 sind weit mehr als ein Wettkampf: Es ist eine einzigartige Erlebniswelt, in der über 150 Berufe live entdeckt und ausprobiert werden können. Erwartet werden 120'000 Besucherinnen und Besucher – darunter rund 70'000 Schülerinnen und Schüler. Mehr Infos gibt's unter www.swiss-skills2025.ch .

Champions League der Berufsbildung

Das lange Warten hat ein Ende! Am 17. September 2025 starten die vierten zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills auf dem BERNEXPO-Areal. Dabei küren die Berufsverbände in mehr als 90 Berufen die besten Lernenden ihres Fachs. Über 1’100 Jungtalente messen sich in packenden Wettkämpfen und demonstrieren in den verschiedensten Disziplinen ihr geballtes Können. Ob Maurer, Bäckerin, Informatikerin oder Polymechaniker – an den SwissSkills 2025 gibt es für alle Interessierten etwas zu entdecken. Die Teilnehmenden qualifizieren sich in der Regel im letzten Lehrjahr; die Selektionskriterien variieren dabei je nach Berufsverband. Die SwissSkills gelten somit als die Champions League der Berufsbildung.

Berufe zum Anfassen und Ausprobieren

Die SwissSkills 2025 sind aber viel mehr als nur ein Wettkampf! Das BERNEXPO-Areal verwandelt sich auf einer Fläche von 110'000 m2 oder 15 Fussballfeldern in eine riesige Erlebniswelt, in der über 150 Berufe hautnah entdeckt und selbst ausprobiert werden können. Das einzigartige Format der zentralen Durchführung ermöglicht es dem Publikum, besonders Jugendlichen im Berufsorientierungsprozess, vor Ort die Vielfalt der Lehrberufe kennenzulernen und wertvolle Inspiration für ihre Zukunft zu sammeln. Die Veranstaltung wird so zum Schaufenster der Exzellenz und Diversität der Schweizer Berufsbildung.

Ein Event für Schulen und Familien

Während der fünf Veranstaltungstage werden rund 120'000 Besucherinnen und Besucher erwartet – darunter mehr als 2'000 Schulklassen mit über 60'000 Schülerinnen und Schülern aus allen Sprachregionen. Am Wochenende besuchen weitere 10'000 Jugendliche zusammen mit ihren Familien den Anlass. Die SwissSkills 2025: Ein Event für alle!

Mehr Infos? Gibt's hier: www.swiss-skills2025.ch

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Lina Schumacher, Projektleiterin Marketing & Promotion, +41 31 552 62 38 Mirjam Hofstetter, Leiterin Marketing & Kommunikation, +41 78 773 77 92 media@swiss-skills.ch, www.swiss-skills.ch