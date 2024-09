SwissSkills

WorldSkills 2024: Fünf Zentralschweizer Medaillen-Hoffnungen am Start

Medienmitteilung der Stiftung SwissSkills vom 10. September 2024

Das lange Warten hat ein Ende! Heute Abend werden in Lyon die fünf Tage dauernden Berufsweltmeisterschaften «WorldSkills 2024» eröffnet. Angeführt wird das 45-köpfige SwissSkills National Team beim Einmarsch ins Stadion mit Glocke und Fahne von den beiden Berner Berufstalenten Sophie Schumacher und Cyrill Wüthrich. Ab morgen Mittwoch, stehen unsere «Competitors» dann an insgesamt 41 Wettkämpfen im Einsatz. Auch Bundesrat Guy Parmelin wird sich unter die zahlreich angereisten Fans mischen und die Schweizer «Berufs-Nati» anfeuern.

Es ist soweit! Heute Abend fällt der langersehnte WorldSkills-Startschuss in Lyon (Frankreich) mit der Eröffnungsfeier. Das 45-köpfige SwissSkills National Team wird beim Einmarsch ins Stadion von den beiden Berner Berufstalenten Sophie Schumacher, Hagneck BE (Automobil-Mechatronikerin EFZ, Fachrichtung Nutzfahrzeuge) als Fahnenträgerin und Cyrill Wüthrich, Signau BE (Maurer EFZ) als Glockenträger angeführt. Es ist die grösste Schweizer Delegation, die je an den WorldSkills teilnahm. Die Opening Ceremony kann live unter https://worldskills2024.com/en/live-streaming mitverfolgt werden.

Alles bereit für den Wettkampf des Lebens

Das Team reiste bereits am vergangenen Mittwoch in Richtung Westen und verbrachte die letzten Tage gemeinsam in einem Pre-Camp nahe bei Genf. Ziel war, möglichst viel Energie für die äusserst intensiven und in vielerlei Hinsicht fordernden Wettkampftage zu tanken. Die letzten Vorbereitungen diese Woche in Lyon gab’s mit den «Familiarisation-Day». Dabei lernten die jungen Berufstalente ihren Wettkampf-Arbeitsplatz kennen und konnten das eigene Material und Werkzeug kontrollieren.

Hochkarätige Fans aus der Schweiz

Morgen Mittwoch, 9 Uhr geht’s dann los. Rund 1’500 junge Berufsleute aus 69 Nationen messen sich bis Samstag in packenden Wettkämpfen und demonstrieren ihr geballtes Können. Die Schweizer Berufstalente gehen in insgesamt 41 Skills (Wettkämpfe) an den Start – und das mit hochkarätiger Unterstützung! Gleich mehrere Regierungsräte, welche zuständig für die Bildung sind, sowie Bundesrat Guy Parmelin werden sich unter die 2’000 erwarteten Fans mischen und die Schweizer Delegation in Lyon anfeuern.

Resultate am Sonntagabend bekannt

Nach dem Wettkampfende am Samstagnachmittag beginnt das grosse Warten auf die Resultate, die im Rahmen der Schlussfeier am Sonntagabend (ab 18.30 Uhr) bekannt gegeben werden.

Das sind die fünf Zentralschweizer im SwissSkills National Team:

Elmar Wyrsch, Attinghausen (UR), Schreiner EFZ, Skill Cabinetmaking,

Nevio Bernet, Ufhusen (LU), Automobil-Mechatroniker EFZ, Skill Automobile Technology

Reto Dali, Gunzwil (LU), Gärtner EFZ, Skill Landscape Gardening

Samuel Binder, Reiden (LU), Gärtner EFZ, Skill Landscape Gardening

Yanick Schwegler, Winikon (LU), Elektroinstallateur EFZ, Skill Electrical Installations

Das ganze SwissSkills National Team im Überblick: https://nationalteam.swiss-skills.ch

Unser Medien-Service an den WorldSkills in Lyon

Das SwissSkills-Medienteam steht in Lyon für Sie im Einsatz und produziert Basismaterial, das für die Berichterstattung verwendet werden kann:

Fotos: Fortlaufend wird unsere Fotodatenbank mit aktuellen Bildern erweitert. Es werden im Verlaufe der Wettkampftage von allen Teilnehmenden Wettkampfbilder und von allen Medaillengewinnern Fotos von der Siegerehrung kostenlos verfügbar sein.

Link zur Bilddatenbank: https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-National-Team-WorldSkills-Lyon-2024

Audio-Quotes (für Radiostationen & Presse): Unser Radioreporter führt fortlaufend Interviews mit unseren Teammitgliedern, hochkarätigen Gästen usw. und liefert aktuelle Stimmen und Eindrücke. Wir versuchen sicherzustellen, dass täglich Interviewpartner aus möglichst vielen verschiedenen Regionen zum Zug kommen. Melden Sie uns, wenn Sie spezifische Wünsche haben.

Die Audio-Interviews werden fortlaufend publiziert auf: https://drive.google.com/drive/folders/1yEupcqkrsbDnlRIt8Fh1nHRLAIW4bT3k

Videomaterial: Wir stellen bei Bedarf professionelles Videomaterial für Online-Dienste und TV-Stationen gerne zur Verfügung. Verfügbar sind:

Material der Eröffnungsfeier (u.a. Einmarsch SwissSkills National Team)

Arbeitssequenzen von allen Schweizer Teilnehmenden

Täglicher Hintergrundbericht

Reaktionen/Kurzinterviews mit allen Schweizer Medaillengewinnern nach der Siegerehrung

Livestream Opening Ceremony https://worldskills2024.com/en/live-streaming

Link zum Video-Download-Server: https://drive.google.com/drive/folders/1yEupcqkrsbDnlRIt8Fh1nHRLAIW4bT3k

WhatsApp-Channel: Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Channel und erhalten exklusive News und Echtzeit-Updates zum SwissSkills National Team.

Spezielle Anliegen? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie ein spezielles Anliegen? Eine Stimme, ein Foto oder eine Videosequenz von einem Teilnehmenden zu einem speziellen Zeitpunkt? Kontaktieren Sie uns. Wir versuchen, möglichst alle Wünsche zu erfüllen!

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Mirjam Hofstetter, +41 78 773 77 92, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch