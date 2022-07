SwissSkills

Medienmitteilung des Vereins SwissSkills Bern – 7. Juli 2022

196 junge Berner Berufsleute nehmen Kurs auf die SwissSkills 2022

An den zentralen Berufsmeisterschaften «SwissSkills 2022» vom kommenden September in Bern stellen die besten jungen Berufsleute der Schweiz ihr Können vor grossem Publikum unter Beweis. 150 Berufe werden präsentiert, in 85 dieser Berufe finden Schweizer Meisterschaften statt. Unter den Nominierten befinden sich aktuell auch 196 junge Berufsleute aus dem Kanton Bern.

Das Gelände der Bernexpo wird vom 7. bis 11. September 2022 zum dritten Mal nach 2014 und 2018 zur riesigen temporären Bühne für den Nachwuchs aus rund 150 verschiedenen Lehrberufen. Rund 1’150 der besten jungen Schweizer Berufsleute bieten während den SwissSkills 2022 einen inspirierenden Einblick in die Vielfalt und Exzellenz der Schweizer Berufsbildung. Die dritte Austragung dieser zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften war ursprünglich für 2020 geplant gewesen und musste aufgrund der Corona-Pandemie um zwei Jahre verschoben werden. Umso grösser ist die Freude, dass die Gesamtschau der Schweizer Berufsbildung wieder im vollen Umfang stattfinden kann.

Teilnehmende der Berufe stehen fest

Total werden sich rund 1’150 Lernende und Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen an den SwissSkills 2022 messen. So unterschiedlich die Berufe der SwissSkills sind, so vielfältig sind auch die von den jeweiligen Berufsverbänden festgelegten Teilnahmekriterien für die SwissSkills. Bis auf wenige Verbände, die ihre Teilnehmenden erst nach den Lehrabschlussprüfungen im Sommer 2022 bestimmen, haben die meisten Berufsverbände den Selektionsprozess abgeschlossen. Die aktuell über 850 nominierten Kandidatinnen und Kandidaten werden auf der Webseite von SwissSkills 2022 unter www.swiss-skills2022.ch/de/teilnehmende vorgestellt und laufend ergänzt. Unter den Nominierten befinden sich aktuell auch 196 junge Berufsleute aus dem Kanton Bern. Sie werden in rund 60 verschiedenen Berufen ihre grosse Leidenschaft und ihre in der Berufslehre erlernten Skills unter Beweis stellen.

SwissSkills 2022 sind ein Publikumsmagnet

Das einzigartige Format der zentralen SwissSkills ermöglicht es dem Publikum und besonders Jugendlichen im Berufsorientierungsprozess, den besten jungen Berufsleuten des Landes bei der Arbeit über die Schultern zu blicken und damit die unterschiedlichsten Lehrberufe 1:1 zu erleben. Zudem bieten die über 60 beteiligten Berufsverbände dem Publikum attraktive Möglichkeiten, um die Berufe vor Ort gleich selbst auszuprobieren. Erwartet werden während fünf Tagen rund 120'000 Besucherinnen und Besucher. Unter anderem werden 2426 Schulklassen mit mehr als 60'000 Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Schweiz den Anlass besuchen.

Schaufenster für die Berufsbildung

«Das Schweizer Berufsbildungssystem hat sich gerade auch während der Corona-Pandemie als zentraler Pfeiler des Werk- und Denkplatzes Schweiz äussert gut bewährt und bietet jungen Menschen im Land viele Perspektiven», sagt OK-Präsident Daniel Arn. «Die SwissSkills 2022 werden mehr denn je zum grossen Schaufenster der Berufsbildung. Gemeinsam mit allen Beteiligten und vor allem den jungen Nachwuchsfachkräften werden wir ein wichtiges Zeichen des Aufbruchs setzen.»

