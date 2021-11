Bushu Pharmaceuticals Ltd.

Amgen und Bushu Pharma kündigen erweiterte Lieferkettenpartnerschaft in Japan und im asiatisch-pazifischen Raum an

Kawagoe, Japan (ots/PRNewswire)

- "Gateway to Asia"-Vertrag mit Auftragshersteller (CMO) zur Verdoppelung der von Bushu Pharma für Amgen produzierten Arzneimittel -

Bushu Pharmaceuticals Ltd. ("Bushu Pharma") hat eine erweiterte Partnerschaft mit Amgen Inc. und Amgen K.K. vereinbart, um seinen "Gateway to Asia"-Service in vier Ländern des asiatisch-pazifischen Raums als Amgens Auftragshersteller (CMO) anzubieten.

Logo https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106205/202111093084/_prw_PI1fl_cWK7OADe.jpg

Bushu Pharma ist ein wesentlicher Faktor für das Geschäftswachstum von Amgen in Japan und arbeitet seit 2016 mit Amgen zusammen, um die Kontinuität und Qualität der Arzneimittelversorgung für Amgen-Patienten in Japan sicherzustellen. Um den Wert dieser Partnerschaft weiter zu stärken, hat Amgen Bushu Pharma den erweiterten Gateway to Asia-Vertrag für die Belieferung der größten Märkte von Amgen, einschließlich Festlandchina, Taiwan und Südkorea, erteilt. Es wird erwartet, dass die Entscheidung zu einer Verdoppelung des derzeitigen Volumens der Amgen-Produkte führt, die von Bushu Pharma hergestellt und verpackt werden - einschließlich Repatha, Evenity, Prolia und Xgeva. Im Rahmen der Gateway to Asia-Dienstleistungen von Bushu Pharma werden die Produkte für diese Märkte zusammengestellt, etikettiert, verpackt und geprüft, wobei die erste Lieferung dieser Arzneimittel noch in diesem Jahr beginnen soll. Die gemeinsame Presseerklärung mit Amgen finden Sie hier: https://www.bushu-pharma.com/en/amgen-and-bushu-pharma-announcement/

Tadao Takano, Chief Operational Officer und Präsident von Bushu Pharma, sagte: "Wir freuen uns, dass wir durch die erfolgreiche Markteinführung der vier innovativen Medikamente von Amgen (Repatha, Evenity, Blincyto und Aimovig) in Japan eine starke Partnerschaft aufgebaut haben und die Produktion skalieren konnten, um den wachsenden Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Die neuen Gateway-to-Asia-Dienste ermöglichen eine noch effizientere Einfuhr von Massengütern nach Japan zur Qualitätskontrolle, Etikettierung, Verpackung und Verteilung in Japan und im asiatisch-pazifischen Raum."

Zusätzlich zu dieser Vereinbarung mit Amgen hat Bushu Pharma vor kurzem sein Kazo Packaging Center gegründet und eine Geschäftsallianz mit Suzuken Co., Ltd. vereinbart, durch die das Unternehmen umfassende Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte für Hersteller von Spezialpharmazeutika bietet, die auf den japanischen Markt kommen wollen. Der Gateway to Asia Service von Bushu Pharma bietet globalen Herstellern wie Amgen die Möglichkeit, effizient in Japan und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum Fuß zu fassen und ihre Umsätze zu steigern.

Informationen zu Bushu Pharmaceuticals Ltd. Japan:

Bushu Pharma wurde im August 1998 als unabhängiger pharmazeutischer Auftragshersteller gegründet. Bushu Pharma, mit einer Kapitalisierung von 1 Milliarde Yen, führt pharmazeutische Auftragsherstellung und Verpackung von klinischen Versuchen und kommerziellen Produkten in Übereinstimmung mit den neuesten cGMP-Standards durch. Durch die Nutzung von Know-how und neuesten Brancheninformationen ist Bushu Pharma stolz darauf, seinen Kunden Lösungen mit Mehrwert anbieten zu können.

Weitere Informationen über Bushu Pharma finden Sie unter www.bushu-pharma.com/en/ Einzelheiten zu Gateway to Asia: https://www.bushu-pharma.com/en/services/scm/gateway-to-asia/

Das White Paper (PDF) des Unternehmens über die Gateway to Asia-Lösung ist ebenfalls hier verfügbar:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202111093084-O1-7SKkAoi6.pdf