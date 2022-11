Pestalozzi AG

96 Lehrabsolvent:innen erhalten den Pestalozzi Stiftepriis 2022

Dietikon (ots)

Die Pestalozzi Gruppe und ihre Tochterfirma Gabs AG haben am Freitag, 18. November, bereits zum 40. Mal den traditionellen Pestalozzi Stiftepriis verliehen. Die 96 besten Lehrabsolvent:innen der Deutschschweiz in den Bereichen Haustechnik, Metallbau und -verarbeitung sowie Gebäudehülle erhielten die Auszeichnung für ihre Spitzenleistung im Rahmen eines feierlichen Jubiläumsanlasses in der JED Events in Schlieren ZH.

Der Pestalozzi Stiftepriis steht für top qualifizierte und motivierte Lehrabsolvent:innen. Mit der Auszeichnung möchte das Unternehmen die Besten ehren sowie die betreffenden Branchen und die Berufsbildung unterstützen und stärken. Seit exakt 40 Jahren verleiht sie diese Auszeichnung mit Stolz und Freude. "Die Verleihung des Stiftepriis hat eine lange Tradition", sagt Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrats der Pestalozzi Gruppe. "Wir zeichnen gute Lehrabschlüsse in den Branchen unserer Kunden aus, womit wir sie bei der Nachwuchsförderung unterstützen möchten. Gleichzeitig setzen wir ein Zeichen und motivieren die Jugend zu diesen Ausbildungen."

Die Gewinner

Einer der Gewinner mit dem besten Abschluss ist der Polymechaniker Gil Beutler aus dem Kanton Bern. Er hat seine Lehre bei der Fritz Studer AG absolviert und mit der Top-Note 5.9 abgeschlossen. Zu seiner Auszeichnung sagt er: "Der Pestalozzi Stiftepriis bedeutet für mich den endgültigen Abschluss einer interessanten und erfolgreichen Lehrzeit und ist eine grosse Ehre für mich." Ähnlich sieht es Lukas Bircher. Er kommt ebenfalls aus dem Kanton Bern, gehört ebenfalls zu den besten Polymechanikern und hat die Lehre zufälligerweise ebenfalls beim gleichen Unternehmen wie Beutler abgeschlossen - mit der Note 5.9: "Ich finde es toll, dass meine guten Leistungen von Pestalozzi wertgeschätzt werden."

Aber auch die 94 anderen gehören zu den Besten ihrer Branche und haben im Sommer 2022 ihre Ausbildung mit einem Gesamtnotendurchschnitt von über 5.1 abgeschlossen. Pro Kanton wurde je ein Preis pro Beruf verliehen. Bei mehreren gleichen Noten hat das Los entschieden, und ab der Note 5.7 erhielten alle einen Preis.

Der Event

Verliehen wurde die Auszeichnung in einem feierlichen Rahmen in der JED Events in Schlieren ZH. Um einen persönlichen Eindruck von der Firma Pestalozzi zu gewinnen, durften die Lehrabgänger:innen vor der Preisverleihung bei einem Firmenrundgang in Dietikon ZH hinter die Kulissen blicken - je nach Interesse im Bereich Stahltechnik, Haustechnik oder Gebäudehülle. Auf die anschliessende offizielle Preisverleihung folgte ein festliches Dinner, gekrönt vom Auftritt des Comedians Stefan "Büssi" Büsser, der als Moderator durch den Abend führte und das Publikum mit seinem aktuellen Comedyprogramm "Masterarbeit"begeisterte.

Am Freitag, 11. November, wurde auch das Westschweizer Pendant zum Stiftepriis, der Prix Apprentissage, zum siebten Mal in Lausanne an 30 Lehrabgängerinnen und -abgänger aus der Romandie verliehen.

Nachwuchsförderung in eigenen Reihen

Die Pestalozzi Gruppe selbst bildet jährlich mehr als 20 Lernende aus. Damit ermöglicht sie Jugendlichen und teilweise auch Erwachsenen den Einstieg ins Erwerbsleben. Mit ihrem Engagement sichert sie gleichzeitig auch den Nachwuchs im eigenen Betrieb und in den eigenen Branchen.

Weitere Informationen zum Pestalozzi Stiftepriis, der Pestalozzi Gruppe und der Gabs AG finden Sie auf: www.stiftepriis.pestalozzi.com

Pestalozzi - Gemeinsam bewegen. Seit 1763

Die Pestalozzi Gruppe ist eine führende Lösungsanbieterin sowie Handels- und Logistikpartnerin mit einem umfassenden Qualitätssortiment, Beratungs- und Serviceleistungen in den Bereichen Metallbau, Industrie, Gebäudehülle und Haustechnik mit Standorten in Dietikon ZH, Tägerwilen TG und Lonay VD. Das Unternehmen beliefert seine Kunden schweizweit mit einem Sortiment von über 120'000 Artikeln. Matthias Pestalozzi, Inhaber und Delegierter des Verwaltungsrates, führt das Unternehmen mit Gründungsjahr 1763 in der neunten Generation. Die Pestalozzi Gruppe beschäftigt rund 370 Mitarbeitende.

Über Gabs AG

Die Gabs AG ist die schweizerische Leaderin unter den Zulieferern für Spengler und Dachdecker. Vermehrt auch für den Fassaden- und Metallbauer. Zudem ist die Gabs AG neu auch als Lieferantin für Displaymaterial für die Werbe- und Printbranche tätig. Die Gebäudehüllenspezialistin kann dank ihres breiten Sortiments von über 16'000 Produkten auf alle individuellen Kundenwünsche eingehen. Im Bereich Absturzsicherungen bietet die Gabs AG sämtliche Dienstleistungen von der Planung und Montage bis zur Objektabnahme und Wartung an. Die Gabs AG ist ein Tochterunternehmen der Pestalozzi Gruppe und hat ihren Hauptsitz in Tägerwilen TG.