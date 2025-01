Simon - Kucher & Partners

Simon-Kucher wählt neue Co-CEOs: "Wir verhelfen Unternehmen auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten zu nachhaltigem Wachstum!"

Führungswechsel bei Simon-Kucher: Dr. Gunnar Clausen und Jörg Krütten sind die neuen Co-CEOs der internationalen Strategieberatung. Die Partnerschaft wählte die beiden als Nachfolger von Mark Billige und Dr. Andreas von der Gathen. Gemeinsam wollen die Co-CEOs den Wachstumskurs von Simon-Kucher fortsetzen. Das Ziel: Unternehmen auch in Krisenzeiten zu nachhaltigem Wachstum verhelfen. "Die wirtschaftliche Lage ist nicht nur in Deutschland für viele Unternehmen kritisch", so Clausen. "Wir helfen Unternehmen bei der Entwicklung von Wachstumsstrategien und mit unserer Commercial Excellence Expertise neues Wachstumspotenzial zu heben."

Dr. Gunnar Clausen und Jörg Krütten sind neue Co-CEOs der Strategieberatung Simon-Kucher

Clausen und Krütten folgen damit auf Mark Billige und Dr. Andreas von der Gathen

Als neue Co-CEOs wollen Clausen und Krütten vor allem nachhaltiges Wachstum für Kunden ermöglichen

Der Fokus dafür: Preisgestaltung, Commercial Excellence, digitale Transformation & Vertriebsinnovation

Strategische Wachstumschancen sehen die Co-CEOs besonders in Amerika, dem Mittleren Osten und Asien

Die globale Unternehmensberatung Simon-Kucher setzt auf Dr. Gunnar Clausen und Jörg Krütten als neue Co-CEOs. Gemeinsam wollen der ehemalige Managing Partner für Zentral- und Nord-Europa Clausen und der ehemalige Global Managing Partner Healthcare & Life Sciences Krütten Simon-Kucher in die nächste Ära der transformativen Wachstumsberatung führen.

In einer dynamischen Wirtschaftslandschaft für Widerstandsfähigkeit sorgen

Nach einer Übergangsphase im Jahr 2024 übernahmen die neu gewählten Co-CEOs Anfang Januar offiziell die Führung von ihren Vorgängern. Damit gibt es bei Simon-Kucher traditionell wieder eine Doppel-Spitze. "Wir verhelfen Unternehmen auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten zu nachhaltigem Wachstum!", betont Clausen die Mission. "In Zeiten ökonomischer Stagnation, braucht es innovative Lösungen. Unser Ziel ist es, Unternehmen mit Strategien zu stärken, die in einer dynamischen Wirtschaftslandschaft für Widerstandsfähigkeit und Erfolg sorgen."

"Better Growth ist mehr als nur Profitmaximierung"

Wie dies funktioniert? "Wir kombinieren unsere Expertise in Preisgestaltung und Commercial Excellence mit daten-basierten Strategien, künstlicher Intelligenz und digitalem Know-How", so Krütten. "Better Growth ist mehr als nur Profitmaximierung. Wir empowern Unternehmen nachhaltig zu wachsen, indem wir nicht nur die Rentabilität steigern, sondern uns ganzheitlich den dringendsten Herausforderungen widmen."

Expansion in Amerika, dem Mittleren Osten und Asien

Wachstumschancen haben die Co-CEOs vor allem für die Niederlassungen in Amerika, im Mittleren Osten und in Asien identifiziert. Mit der Stärkung bestehender regionaler Präsenzen reagieren Clausen und Krütten auf die starke Nachfrage zu Simon-Kuchers Expertise in Sachen digitale Transformation, Commercial Excellence und innovativen Preisstrategien. Die Mission? "Unabhängig von Branche und Standort Kunden zu nachhaltigem Erfolg verhelfen", sagt Krütten.

"Wir schlagen ein neues Kapitel des Wachstums auf"

So wollen Clausen und Krütten die Erfolgsgeschichte von Simon-Kucher in den nächsten fünf Jahren ihrer Amtszeit weiter fortführen. "Simon-Kucher feiert dieses Jahr 40-jähriges Firmenjubiläum", berichtet Clausen. "Wir übernehmen ein Stück Geschichte. Und schlagen ein neues Kapitel des Wachstums auf."

Dr. Gunnar Clausen ist Co-CEO bei Simon-Kucher. Nach seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2006 war Clausen einer der Gründer der Software- und Internetpraxis und wurde 2020 zum Managing Partner für Mittel- und Nordeuropa ernannt. Clausen ist auf Wachstums- und Wettbewerbsstrategien, Go-to-Market-, Produkt- und Preisstrategien und digitale Transformation spezialisiert und hat sein Büro am Standort Köln.

Jörg Krütten ist Co-CEO bei Simon-Kucher. Nach seiner Rückkehr in das Unternehmen im Jahr 2004 trieb Krütten die Expansion der Unternehmensbereiche Medizintechnik, Diagnostik und Consumer Healthcare voran und war in den letzten zehn Jahren Global Managing Partner Healthcare & Life Sciences. Krütten ist auf strategische Unternehmensentwicklung, Lizenzierung und Akquisitionen, Marketing und Preisgestaltung spezialisiert und hat sein Büro am Standort Luxemburg.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum. simon-kucher.com