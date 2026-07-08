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Medienmitteilung: "Bewusst entscheiden, Tierwohl fördern" - Schweizer Tierschutz STS lanciert neue Plattform STS-Label-Kompass

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Basel, 8. Juli 2026

Medienmitteilung Schweizer Tierschutz STS

"Bewusst entscheiden, Tierwohl fördern": Schweizer Tierschutz STS lanciert neue Plattform STS-Label-Kompass

unabhängige Orientierung beim Einkauf

für Konsument:innen und Lebensmittelbranche

Der Schweizer Tierschutz STS startet mit dem STS-Label-Kompass eine neue, nutzerfreundliche Informations- und Dialogplattform rund um Tierhaltungslabels in der Schweiz. Sie bietet eine umfassende, transparente und unabhängige Bewertung von Tierwohlstandards anhand von 14 Tierwohlkriterien, von der Haltung bis zur Schlachtung.

Der STS‑Label‑Kompass zeigt unabhängig, fundiert und transparent, wie es um das Tierwohl steht. Er macht Stärken sichtbar, deckt Lücken auf und ermöglicht faire Vergleiche. Jede Kaufentscheidung trägt dazu bei, Tierwohl zu verbessern und Labels sowie Grossverteiler in eine bessere Richtung zu bewegen. "Verändertes Konsumverhalten schafft echte strukturelle Fortschritte und verbessert das Leben der Tiere nachhaltig", sagt Nicole Disler, Leitung Kompetenzzentrum Tierschutz und Mitglied der STS-Geschäftsleitung.

Die Webseite richtet sich an Konsumentinnen und Konsumenten, die mit wenigen Klicks nachvollziehen wollen, wie tierfreundlich ein Produkt hergestellt wurde. Aber auch an Branchenakteure wie Labelorganisationen, Produzenten, Handel oder Branchenverbände: Gemeinsam mit ihnen möchte der STS strukturelle Verbesserungen in der Tierhaltung fördern und den Austausch zwischen relevanten Akteuren stärken.

Eine moderne Plattform für mehr Transparenz

Der STS-Label-Kompass bietet:

Fundierte Tierwohlbewertungen basierend auf aktuellen Standards und der Fachkompetenz der STS-Kontrollpersonen (der STS ist die einzige Schweizer Tierschutzorganisation mit einem eigenen Nutztierteam und Nutztier-Kontrolldienst)

Einen klaren, verständlichen Überblick über Kriterien in Haltung, Transport und Schlachtung, basierend auf einem möglichst artgerechten, tierwohlfreundlichen Umgang mit Nutztieren

Eine nutzerfreundliche, moderne Oberfläche in Deutsch und Französisch

Neue Tools für die Branche, um Daten zu analysieren und Entwicklungen sichtbar zu machen

„Mit dem STS-Label-Kompass schaffen wir eine Referenzplattform für Tierwohl in der Schweiz. Sie hilft Konsumierenden, sich zu orientieren – und ermöglicht der Branche, strukturelle Verbesserungen gezielt voranzutreiben“, sagt STS-Geschäftsführer Marco Mettler.

Integrierter Fleischkonsumrechner

Den eigenen Fleischverzehr kritisch hinterfragen und die Herkunft tierischer Produkte nachvollziehen lässt sich mit dem auf der Onlineplattform integrierten Fleischkonsumrechner. Er lädt zum Nachdenken ein - mit dem Ziel, einen verantwortungsvollen Fleischkonsum zu unterstützen.

Bedeutung für Konsum und Branche

Kaufentscheidungen erfolgen oft in Sekunden und sind stark von Labels beeinflusst. Doch viele Konsumentinnen und Konsumenten fühlen sich im Label-Dschungel überfordert. Gleichzeitig ist der Anteil von tierfreundlich produzierten Labelprodukten rückläufig. Der STS-Label-Kompass setzt hier an: Er schafft Klarheit und unterstützt nachhaltigere Entscheidungen – sowohl im Einkauf als auch in der Produktion.

Zur Onlineplattformn

www.sts-label-kompass.ch

Für Rückfragen

Manuel Iseli

Schweizer Tierschutz STS

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Seit über 160 Jahren setzt sich der Schweizer Tierschutz STS für das Wohl der Tiere ein – hartnäckig, glaubwürdig und wirkungsvoll. Seine starke Kompetenz nutzt der STS national auf fachlicher und politischer Ebene, um den Tierschutz zu verbessern und Menschen für Tierschutzthemen zu sensibilisieren. Die STS-Sektionen stellen mit ihren Tierheimen und Auffangstationen die Tierschutz-Basisarbeit in allen Kantonen und Sprachregionen der Schweiz sicher. Seine Aktivitäten finanziert der STS mit Spenden und Dienstleistungen..