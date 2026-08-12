Constantin Film

JACKPOT - bei Geld hört die Familie auf

Drehschluss für neue Komödie von Sönke Wortmann

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München (ots)

Wieviel Geld braucht man, um ein glückliches Leben zu führen? Schon der römische Philosoph Seneca war der Meinung, dass nicht der größte Reichtum zählt, sondern das Gefühl, genug zu haben. Doch was passiert, wenn plötzlich ein großer Lottogewinn ins Spiel kommt? Vor wenigen Tagen fiel die letzte Klappe für den Spielfilm JACKPOT - bei Geld hört die Familie auf. Mit der bissigen Gesellschaftskomödie bringt Regisseur Sönke Wortmann für Constantin Film erneut ein erfolgreiches Bühnenstück auf die große Leinwand.

Jede Woche hoffen rund sieben Millionen Menschen in Deutschland auf den großen Gewinn. Aber was wäre, wenn der Jackpot von 120 Millionen Euro wirklich geknackt würde? In der Kinokomödie, basierend auf dem erfolgreichen französischen Theaterstück "Chers Parents", spielen Anke Engelke, Peter Kurth, Merlin Sandmeyer, Magdalena Laubisch und Maximilian Mundt in den Hauptrollen. Ulrike Kriener und Michael Wittenborn sind in weiteren prominenten Rollen zu sehen. Der Film spiegelt zwischen Glück und Wahnsinn, was uns alle verbindet: Familie, Missverständnisse - und die Frage, was wirklich zählt, wenn plötzlich Geld im Spiel ist.

Inhalt: Als Monika (ANKE ENGELKE) und Alfred (PETER KURTH) ihre drei Kinder Martin (MERLIN SANDMEYER), Rosa (MAGDALENA LAUBISCH) und Olof (MAXIMILIAN MUNDT) zu einer dringenden Familienbesprechung rufen, reist prompt die besorgte Geschwisterschar an ... Doch dann die Überraschung: Ihre Eltern haben im Lotto gewonnen! Allerdings denken Monika und Alfred gar nicht daran, ihren Gewinn mit den Kindern zu teilen. Drei erwachsene Kinder, ein Vermögen und jede Menge alter Rechnungen: eine bissige Komödie über Familie, das liebe Geld und den wahren Wert von Glück ...

JACKPOT - bei Geld hört die Familie auf ist eine Produktion der Constantin Film von Produzentin Nurhan Sekerci-Porst, nach einem Drehbuch von Gernot Gricksch und Sönke Wortmann. Executive Producers sind Oliver Berben und Viola Jäger. Der Spielfilm wurde gefördert vom Deutschen Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA), Film- und Medienstiftung NRW sowie FilmFernsehFonds Bayern (FFF).

Kinostart: 2027 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Anke Engelke, Peter Kurth, Merlin Sandmeyer, Magdalena Laubisch, Maximilian Mundt, Ulrike Kriener, Michael Wittenborn uvm.

Produzentin: Nurhan Sekerci-Porst

Executive Producers: Oliver Berben, Viola Jäger

Drehbuch: Gernot Gricksch, Sönke Wortmann

Regie: Sönke Wortmann

Erstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.