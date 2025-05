Constantin Film

SEPTEMBER 5 gewinnt Goldene Lola als "Bester Film" sowie acht weitere Trophäen

HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN ebenfalls ausgezeichnet

München (ots)

An einem hochemotionalen Abend wurde in Berlin im Theater am Potsdamer Platz heute zum 75. Mal der Deutsche Filmpreis verliehen. Constantin Film gratuliert zu insgesamt zehn Auszeichnungen für SEPTEMBER 5 und HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN: Die Lola in Gold in der Kategorie "Bester Film" geht an SEPTEMBER 5, ebenso gewinnt Tim Fehlbaum die Kategorie "Beste Regie" und nimmt zusammen mit Moritz Binder auch die Lola für das "Beste Drehbuch" mit nach Hause.

Jeweils weitere Trophäen erhält die Co-Produktion von BerghausWöbke Film mit Constantin Film für "Beste Tongestaltung" (Lars Ginzel, Frank Kruse, Marc Parisotto, Marco Hanelt), "Bestes Maskenbild" (Sabine Schumann), "Bestes Szenenbild" (Julian R. Wagner, Melanie Raab für Set Decorator) und "Beste Kamera" (Markus Förderer). Hansjörg Weißbrich, der für den Film international bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, gewinnt zudem die Lola für "Bester Schnitt". Leonie Benesch komplettiert mit der Lola als "Beste Nebendarstellerin" die insgesamt neun Preise für den Thriller über das Olympia-Attentat 1972 in München.

Die Produktion der Constantin Film HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN wurde von den Mitgliedern der Deutschen Filmakademie für "Beste visuelle Effekte" (Jan Stoltz, Franzisca Puppe) ausgezeichnet.

SEPTEMBER 5 wurde gefördert vom FFF Bayern, HessenFilm, der FFA, dem DFFF sowie dem BKM. HAGEN - IM TAL DER NIBELUNGEN wurde gefördert durch die FFA, FFF Bayern, Filmanreizprogramm des tschechischen Staatsfonds der Kinematographie, DFFF, MBB und Government of Iceland. Ministry of Culture and Business Affairs.

Pressematerial von der Verleihung des Deutschen Filmpreis 2025 steht unter https://www.deutscher-filmpreis.de/presse/ zum Download bereit, allgemeines Pressematerial zu den Filmen unter https://presse.constantin.film