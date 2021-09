Constantin Film

Großes Kino: Constantin Film und RTL Deutschland vereinbaren strategische Partnerschaft

Bild-Infos

Download

München (ots)

Constantin Film und RTL Deutschland bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter aus. Beide Unternehmen haben sich auf einen mehrjährigen Rahmenvertrag für die Lizensierung der exklusiven Free TV- und SVOD-Rechte aller Kinoproduktionen in Deutschland verständigt. Dieser umfasst die Lizensierung aller deutsch- und englischsprachigen Eigen- und Co-Produktionen der Constantin Film mit Kinoauswertung, die ab dem 1. Januar 2022 Drehbeginn haben.

Stephan Schäfer, Co-CEO von RTL Deutschland: "Wir sind im Aufbruch: Die neue strategische Partnerschaft mit der Constantin Film ist ein weiterer, großer Schritt auf dem Weg von RTL zur führenden Entertainmentmarke. Die außergewöhnlichen und hier bei uns verwurzelten Inhalte von Künstler*innen und Kreativen, die wir mit dem exklusiven Rahmenvertrag für uns und unser Publikum gewinnen, unterstreichen den Wunsch, noch mehr Menschen mit großartiger Unterhaltung zu begeistern. Wir freuen uns auf starke Kinofilme der Constantin Film und bieten ihnen im Zusammenspiel unserer Sender und Plattformen die größte Bühne. Dabei bauen wir auf die schon heute enge und fruchtbare kreative Zusammenarbeit mit dem Team um Martin Moszkowicz und Oliver Berben."

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Die Eigenproduktionen der Constantin Film prägen seit Jahrzehnten die Medienlandschaft in Deutschland und setzen den Maßstab für außergewöhnliche und erfolgreiche Filme. Die Energie von Stephan Schäfer, Henning Tewes und ihrem Team und ihre klare Vision für die Zukunft haben uns überzeugt, dass RTL Deutschland genau der richtige Partner für unsere Eigenproduktionen ist. Wir und die vielen Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir arbeiten, freuen uns auf diese Zusammenarbeit."

Die Constantin Film und ihre Tochtergesellschaften produzieren bereits seit vielen Jahren für und zusammen mit RTL Deutschland hochwertige Film- und Serienunterhaltung, zuletzt die Serie "Ferdinand von Schirach - Glauben", die berührende Komödie "Weil wir Champions sind" mit Wotan Wilke Möhring und die Anthologie-Serie "Strafe" nach den Kurzgeschichten von Ferdinand von Schirach, präsentiert von TVNOW und VOX. Jetzt wird die Partnerschaft auf Kinoproduktionen ausgeweitet. Durch die große und langjährige Nähe der Constantin Film zu den erfolgreichsten deutschen Filmemacher*innen erwartet die Zuschauer*innen der Angebote von RTL Deutschland zukünftig ganz großes Kino für Zuhause und unterwegs. Unter die Vereinbarung fallen u.a. die nächsten Filme von Regisseur*innen wie Doris Dörrie, Til Schweiger, David Wnendt und Paul W. Anderson sowie Filme mit beliebten deutschen Schauspielern wie Elyas M'Barek oder Florian David Fitz. Auch Bora Dagtekins neuer Kinofilm, dessen Dreharbeiten im nächsten Jahr beginnen sollen, wird im Free-TV erstmals bei RTL zu sehen sein.

***

Über RTL Deutschland:

RTL Deutschland ist mit 14 starken Sendermarken sowie mit TVNOW (ab 3.11.: RTL+), dem mit über zwei Millionen zahlenden Nutzern stärksten deutschen Streamingdienst, der führende Anbieter von Videoinhalten in Deutschland. Allein mit seinen linearen Angeboten erreicht RTL Deutschland täglich über 28 Millionen Menschen*. Das Unternehmen investiert jährlich über eine Milliarde Euro in Inhalte. Mit seinem breiten Portfolio an Sendern, Audio- und Online-Angeboten erreicht RTL Deutschland täglich ein Millionenpublikum mit dem Ziel, unabhängig zu informieren und bestens zu unterhalten.

*Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, 01.01.2021-20.09.2021

Über Constantin Film:

Die Constantin Film AG steht seit über 40 Jahren für Qualität und Erfolg und hat entscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen des deutschen Films im In- und Ausland beigetragen. Das Unternehmen ist der bedeutendste unabhängige deutsche Hersteller und Auswerter von Produktionen im gesamten fiktionalen und non-fiktionalen audiovisuellen Bereich. Die Geschäftstätigkeit basiert auf den fünf Säulen Kinoproduktion/Rechteerwerb, Streaming/TV-Produktion, Kinoverleih, Home Entertainment und Lizenzhandel / TV-Auswertung.